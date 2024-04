Biden / »ZDA bodo novo vojaško pomoč Ukrajini začele pošiljati ta teden«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v zahvali Bidnu in senatorjem poudaril, da je to orožje ključno za hitrejšo obnovo pravičnega miru

Biden je v skladu z obljubami še enkrat ponovil, da bo zakon o izredni pomoči za Ukrajino, Izrael in Tajvan v skupni vrednosti 95 milijard dolarjev podpisal, takoj ko ga dobi na mizo

ZDA bodo po senatni potrditvi novo vojaško pomoč Ukrajini začele pošiljati ta teden, je v torek sporočil ameriški predsednik Joe Biden. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v zahvali Bidnu in senatorjem poudaril, da je to orožje ključno za hitrejšo obnovo pravičnega miru.

Biden je v skladu z obljubami še enkrat ponovil, da bo zakon o izredni pomoči za Ukrajino, Izrael in Tajvan v skupni vrednosti 95 milijard dolarjev podpisal, takoj ko ga dobi na mizo, tako da lahko začnejo pošiljati "orožje in opremo v Ukrajino ta teden".

"Odločno se zavzemamo za demokracijo in svobodo ter proti tiraniji in zatiranju," je še povedal Biden o zakonu, ki več kot 60 milijard dolarjev namenja za pomoč Ukrajini pred rusko agresijo, 26 milijard dolarjev pa Izraelu, ki vodi več kot šestmesečno ofenzivo v Gazi. Še osem milijard dolarjev zakon predvideva za samoupravni otok Tajvan oziroma druge ameriške zaveznike v merjenju moči s Kitajsko v indo-pacifiški regiji.

Po Bidnovih besedah bo ta zakon okrepil varnost ZDA in celotnega sveta, saj da bo prispeval k obrambi ameriških zaveznikov pred "teroristi kot so (palestinsko gibanje) Hamas in tirani kot (ruski predsednik Vladimir) Putin", poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinski predsednik Zelenski je v zahvali po sprejemu zakona, h čemur je sam pozival več mesecev, izpostavil ravno vlogo Bidna ter voditeljev demokratov oziroma republikancev v senatu, Chucka Schumerja in Mitch McConnela.

Kot je na družbenih omrežjih zapisal Zelenski, so ukrajinsko topništvo, zračna obramba in orožje dolgega dosega "ključna orodja za hitrejšo vzpostavitev pravičnega miru".

Ukrajinska vojska se je v času, ko je čakala na odobritev nove ameriške pomoči, soočala s pomanjkanjem streliva, ravno ko so ruske sile krepile napade na fronti in na ukrajinsko infrastrukturo.

Izraelski zunanji minister Izrael Kac je na omrežju X prav tako izrazil hvaležnost ZDA, nov paket vojaške pomoči pa označil za močno sporočilo nasprotnikom Izraela.

Od skupno 26 milijard dolarjev, kolikor jih ZDA namenjajo Izraelu, je devet milijard namenjeno za humanitarne namene v Gazi, ki je po 200 dneh izraelskih zračnih in kopenskih napadov v veliki meri uničena, ubitih je bilo več kot 34.000 Palestincev.

