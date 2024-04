95 milijard dolarjev pomoči / »Amerika pošilja sporočilo svetu, da mu ne bo obrnila hrbta«

Ameriški senat je potrdil tudi predlog zakona o sankcijah proti Iranu, prodaji premoženja Rusov, ki podpirajo vojno v Ukrajini, in prepoved družbenega omrežja TikTok, če v določenem času ne zamenja svojega kitajskega lastnika

Ameriški senat je v torek zvečer potrdil 95 milijard dolarjev vreden predlog zakona izredne pomoči, v katerem je več kot 60 milijard dolarjev pomoči za Ukrajino, 26 milijard dolarjev za Izrael in osem milijard dolarjev za Tajvan oziroma druge zaveznike v indo-pacifiški regiji, poročajo ameriški mediji.

Senat je potrdil tudi predlog zakona o sankcijah proti Iranu, prodaji premoženja Rusov, ki podpirajo vojno v Ukrajini, in prepoved družbenega omrežja TikTok, če v določenem času ne zamenja svojega kitajskega lastnika.

Vse štiri predloge je ločeno v soboto potrdil predstavniški dom kongresa, senat pa jih je združil v enoten sveženj. Zanj je glasovalo 79 senatorjev, proti pa jih je bilo 18, od tega 15 republikancev in trije demokrati.

Zakon sedaj čaka le še na podpis predsednika Joeja Bidna, ki je za pomoč zaprosil že v začetku leta, vendar jo je predsednik predstavniškega doma republikanec Mike Johnson dal na glasovanje šele po iranskem napadu na Izrael. Biden je takoj po senatnem glasovanju naznanil, da bo predlog podpisal takoj, ko ga dobi na mizo, kar bo predvidoma že danes.

Iz Ukrajine so že prišle zahvale za odobritev pomoči. "Hvala vodji večine Chucku Schumerju in vodji republikancev Mitchu McConnellu za njuno trdno vodstvo pri napredovanju tega predloga s podporo obeh strank in senatorjem obeh strank, ki so glasovali zanj," je po glasovanju sporočil predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Končno, končno, končno. Nocoj po več kot šestih mesecih trdega dela Amerika pošilja sporočilo svetu, da mu ne bo obrnila hrbta," Schumerjeve besede navaja televizija NBC.

Tudi McConnell je dejal, da je uspešno glasovanje pomemben dan za Ameriko, ki da je pokazala hrbet izolacionističnemu gibanju.

Zamudo je presenetljivo odkrito pripisal nekdanjemu televizijskemu voditelju na Fox News Tuckerju Carlsonu zaradi demonizacije Ukrajine in bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi mešanih stališč, navaja NBC.

Senat je pomoč potrdil že februarja, predlog o TikToku pa je dodal po glasovanju v predstavniškem domu. Ta grozi, da bo TikToku po devetih mesecih prepovedan dostop do ameriških trgovin z aplikacijami, če ga lastnik podjetje ByteDance v tem času ne proda.

Američane namreč skrbi, da bi lahko kitajska vlada prišla do podatkov o ameriških uporabnikih in jih zlorabila. TikTok trdi, da nima nič s kitajsko vlado, in napoveduje tožbo proti zakonu.

