Protesti proti rezom financiranja javnih univerz

V Argentini bo šolstvo prejelo okoli 80 odstotkov manj denarja

V argentinski prestolnici Buenos Aires pa tudi nekaj drugih mestih se je v torek na ulice zgrnilo na deset tisoče ljudi, ki so protestirali proti rezom v financiranje javnih univerz v okviru proračuna, ki ga je sprejela vlada predsednika Javierja Mileija.

V obrambo brezplačnemu javnemu univerzitetnemu izobraževanju so ob podpori profesorjev in staršev protestirali študenti 57 javnih univerz. Proteste v prestolnici in drugih večjih mestih, kot je Cordoba, so podprli tudi sindikati, opozicija in zasebne univerze.

Po oceni policije se je samo v Buenos Airesu protestov udeležilo okrog 100.000 ljudi, organizatorji pa njihovo število ocenjujejo na blizu pol milijona. Središče mesta je bilo več ur blokirano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za eno od največjih demonstracij proti varčevalnim ukrepom Mileija, odkar je decembra lani prevzel položaj z obljubo, da bo z velikimi rezi v javni sektor obvladal javne finance.

Njegova vlada je financiranje univerz za letos ohranila na enaki ravni kot lani, kljub temu, da je zaradi inflacije realna vrednost proračuna manjša za okrog 80 odstotkov. Milei je sicer javne univerze večkrat opisal kot središča socialistične indoktrinacije.

Rektor univerze v Buenos Airesu Ricardo Gelpi je posvaril, da bodo v roku treh mesecev morali končati delo, če ne prejmejo več sredstev, poroča britanski BBC.

