»Resno ogroženo zdravje in življenje necepljenih oseb«

Pediatri zaskrbljeni zaradi ponovnega pojava ošpic in oslovskega kašlja

Ošpice

© Dave Haygarth / Flickr

Slovenski pediatri in šolski zdravniki so ob začetku svetovnega tedna cepljenja izrazili zaskrbljenost, ker so se zaradi upada deleža cepljenih otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji začele spet pojavljati ošpice in v večji meri spet tudi oslovski kašelj. To je po njihovih navedbah znova resno ogrozilo zdravje in življenje necepljenih oseb.

"Prav tako pa nas žalosti, da je v nekaterih delih Slovenije deklicam in dečkom v šestih razredih še v veliki meri odtegnjena možnost brezplačnega cepljenja proti HPV in s tem zaščita pred raki," so zapisali v poslanici ob začetku svetovnega tedna cepljenja.

Po njihovih navedbah danes več pomembnih dogajanj v družbi predstavlja svetovno grožnjo cepljenju kot najbolj varnemu in najbolj učinkovitemu javnozdravstvenemu ukrepu za zaščito zdravja in življenja otrok in mladostnikov. Na eni strani so to krizne razmere, ki jih povzročajo vojne, naravne katastrofe in klimatske grožnje s posledičnimi tokovi migracij, na drugi strani pa v razvitih državah vznikajo proticepilska gibanja, ki prav tako predstavljajo eno najpomembnejših groženj zdravju človeštva, so opozorili.

Pediatri in šolski zdravniki

Poslanico so spisali, da bi se staršem in mladim zahvalili za zaupanje, ki jo izkazujejo prediatrom in šolskim zdravnikom. "To zaupanje nam predstavlja dodatno obvezo za neprestano poglabljanje našega znanja in veščin na področju zdravljenja in preprečevanja bolezni otrok in mladostnikov. Pri tem se še posebej močno zavedamo pomena cepljenja," so še zapisali.

Z evropskim in svetovnim tednom cepljenja, ki potekata v teh dneh, obeležujemo tudi 50 let od vzpostavitve razširjenega programa cepljenja, ki je omogočil cepljenje proti šestim otroškim boleznim - tuberkulozi, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in ošpicam, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Evropski teden cepljenja se je začel v nedeljo in bo potekal do sobote, svetovni teden cepljenja pa se je začel danes in bo potekal do konca aprila.