Slovenija zaradi Vučićevih izjav na zagovor poklicala srbskega odpravnika poslov

Do Vučićevih izjav je bil kritičen tudi slovenski premier Robert Golob

Aleksandar Vučić, srbski predsednik

© Evropska komisija / WikiCommons

Slovensko zunanje ministrstvo je zaradi žaljivih izjav srbskega predsednika Aleksandra Vučića na račun Slovenije po zasedanju VS ZN o Kosovu na zagovor poklicalo odpravnika poslov na srbskem veleposlaništvu v Ljubljani, je danes na Brdu pri Kranju povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Do Vučićevih izjav je bil kritičen tudi premier Robert Golob.

Fajon je besede Vučića označila za žaljive in nesprejemljive, zaradi česar so se odločili na zagovor poklicati srbskega odpravnika poslov. "Zahtevamo pojasnilo, opravičilo, to ni v duhu dobrih sosedskih oziroma prijateljskih odnosov," je dejala in Vučićeve besede označila tudi za neresnične.

Kot je dodala, si ne predstavlja dobrega sodelovanja, če nekdo s takimi žaljivimi besedami nastopa in žali celoten narod. "Pričakujemo, od Srbije, da v duhu evropskih vrednot, ki jih sama zagovarja, tudi deluje," je še dejala ob robu zasedanja skupnega odbora Slovenija-Koroška.

Kot skrajno žaljive je besede srbskega predsednika v odzivu označil tudi premier Robert Golob. Takšni izrazi po njegovi oceni ne pritičejo predsednikom držav, še manj pa prijateljskim odnosom med Slovenci in Srbi. "Izrazi nas spominjajo na neke druge čase in so nevredni dosežene ravni odnosov med državama," so sporočili iz urada predsednika vlade.

Golob je ob tem poudaril, da Slovenija delo v VS ZN opravlja načelno in si iskreno prizadeva za iskanje miru in sprave med narodi, čemur je zavezana tudi v odnosu do Srbije. "Spoštljiv odnos do teh naših prizadevanj je zato najmanj, kar lahko pričakujemo od predsednika prijateljske Srbije," so še sporočili iz urada.

Vučić je v torek dejal, da je Srbija padla v past, ki so ji jo nastavile ZDA, Švica in Slovenija. "Ko je zasedanje Varnostnega sveta zamujalo, sem se vprašal, za kaj gre, potem pa smo spoznali, da so se za to dogovorili z Američani, Slovenci in Švicarji. Ne ve se, kdo je odvratnejši, Slovenci ali kdo drug," je dejal.

Na ponedeljkovo zasedanje Varnostnega sveta ZN o Kosovu je kosovska predsednica Vjosa Osmani namreč pripeljala več kosovskih Albank, posiljenih med vojno, da bi pričale o srbskih zločinih.

V govoru v ZN, ki ga je objavila tudi na družbenem omrežju X, je izpostavila, da je bil Vučić del režima nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, in od njega zahtevala opravičilo. "Žrtve tega režima stojijo tu. Vzemite si čas in se jim opravičite. Pokažite, ali imate v sebi vsaj še trohico človečnosti," je dejala.

Vučić jo je nato v torek obtožil, da je pred prihodom na zasedanje v New Yorku lagala, da so ženske, ki jih je pripeljala s seboj, članice njenega kabineta. Potem ko se je izkazalo, da niso, jih protokol ZN po Vučićevih besedah ni spustil na zasedanje, dokler "ni posredovala ena od velikih sil".

V Srbiji je burne odzive sprožil tudi prejšnji teden vloženi predlog resolucije ZN, ki določa mednarodni dan spomina na genocid Bošnjakov v Srebrenici. Pri njegovi pripravi je sodelovala tudi Slovenija.

Srbski zunanji minister Ivica Dačić je danes dejal, da je odpravnik poslov Goran Marković v pogovoru na slovenskem zunanjem ministrstvu zavrnil navedbe ministrstva o Vučićevi izjavi.

Dačić meni, da bi se "Slovenija morala opravičiti Srbiji, ker je kršila njeno ozemeljsko celovitost s priznanjem Kosova in ker je Varnostni svet ZN prekršil vsa pravila o udeležbi na sejah s tem, ko je Osmani dovolil, da je pripeljala domnevne žrtve, ne da bi s tem seznanil Srbijo". Ne pa da Slovenija zahteva opravičilo, ker je Vučić izrazil ogorčenje zaradi teh potez, ki so bile očitno že prej dogovorjene, je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Spomnil je, da je Srbija podprla članstvo Slovenije v VS ZN in ocenil, da takšne poteze Slovenije v mednarodnih organizacijah škodijo njenim dvostranskim odnosom s Srbijo. "Nekorektno je prelagati odgovornost na Srbijo, ki je samo reagirala na poteze Slovenije", je dejal.

Kasneje se je na reakcije slovenske politike odzval tudi Vučić. "Če sem kogarkoli užalil, se želim opravičiti celotni slovenski javnosti, vendar se ne nameravam opravičiti slovenskim politikom, ker vodijo odvratno politiko do Srbije in srbskega naroda," je dejal.

Srbsko veleposlaništvo v Ljubljani sicer vodi odpravnik poslov. Slovenija namreč še vedno naj ne bi podelila agremaja kandidatu za veleposlanika v Ljubljani Zoranu Đorđeviću, vzrok naj bi bili po poročanju medijev pomisleki v varnostno-obveščevalnih krogih.