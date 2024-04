Koliko življenj je rešilo cepljenje?

Cepljenje proti različnim boleznim je v zadnjih 50 letih skupno rešilo najmanj 154 milijonov življenj, je v raziskavi ugotovila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)

Cepljenje proti različnim boleznim je v zadnjih 50 letih skupno rešilo najmanj 154 milijonov življenj, je v raziskavi, ki je bila ob začetku svetovnega tedna cepljenja objavljena v reviji Lancet, skupaj s partnerji ugotovila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Cepljenje je bilo najbolj učinkovito zlasti pri dojenčkih.

"Cepiva so eden najmočnejših izumov v zgodovini, saj je zaradi njih danes mogoče preprečiti nekoč strah vzbujajoče bolezni," je ob objavi študije dejal vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, navaja skupno sporočilo WHO, Unicefa, mednarodnega zavezništva za cepiva Gavi ter Fundacije Billa in Melinde Gates.

"Zahvaljujoč cepivom so bile izkoreninjene norice, otroška paraliza je na robu izumrtja, z novejšim razvojem cepiv proti boleznim, kot sta malarija in rak materničnega vratu, pa znova premikamo meje," je še dejal Tedros. Pozval je k nadaljevanju raziskovanja, vlaganja in sodelovanja na tem področju.

Najmanj 154 milijonov rešenih življenj v 50 letih po podatkih WHO pomeni šest rešenih življenj vsako minuto vsakega leta v preteklega pol stoletja.

"Zahvaljujoč cepivom so bile izkoreninjene norice, otroška paraliza je na robu izumrtja, z novejšim razvojem cepiv proti boleznim, kot sta malarija in rak materničnega vratu, pa znova premikamo meje."



Tedros Adhanom Ghebreyesus,

vodja WHO

Največji učinek je imelo cepivo proti ošpicam, ki je glede na ugotovitve v raziskavi predstavljalo 60 odstotkov življenj, ki so bila rešena zaradi cepljenja. Študija navaja še, da navedeno število vključuje okrog 101 milijon dojenčkov.

"Zahvaljujoč cepljenju zdaj več otrok preživi in živi po svojem petem rojstnem dnevu kot kadar koli prej v zgodovini. Graditi moramo na tem zagonu in zagotoviti, da ima vsak otrok - ne glede na to, kje se nahaja - dostop do cepljenja, ki rešuje življenja," je povedala izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell.

V študijo so vključili cepljenje proti 14 boleznim: Davica, hemofilus influence B, hepatitis B, japonski encefalitis, ošpice, meningitis A, oslovski kašelj, otroška paraliza, rotavirus, rdečke, tetanus, tuberkuloza, rumena mrzlica in invazivne pnevmokokne bolezni - meningitis, sepsa, invazivna pljučnica.