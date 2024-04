Mladi / Pitje alkohola narašča, uživanje konoplje upada

Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) razkriva, da je uživanje alkohola in e-cigaret med mladostniki zaskrbljujoče

Uživanje alkohola in elektronskih cigaret med mladostniki v Evropi, Srednji Aziji in Kanadi je zaskrbljujoče, razlike med spoloma pri uporabi pa se zmanjšujejo, piše v danes objavljenem poročilu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Najbolj je sicer med mladostniki razširjeno pitje alkohola, medtem ko uživanje konoplje nekoliko upada.

V študiji HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) je sodelovalo 280.000 mladostnikov iz Evrope, Srednje Azije in Kanade, starih 11, 13 in 15 let.

Najbolj je med mladostniki razširjeno uživanje alkohola. 57 odstotkov 15-letnikov ga je že pilo vsaj enkrat v življenju, od tega v zadnjih 30 dneh od raziskave skoraj 40 odstotkov. Približno eden od desetih 11-, 13- in 15-letnikov se je tudi že vsaj enkrat znatno napil, pogostost opijanja pa se s starostjo povečuje.

Rezultati raziskave po oceni WHO kažejo na naraščajoči trend zlorabe alkohola med mladimi, saj je ta med psihoaktivnimi substancami tudi najbolj normaliziran.

Priljubljenost elektronskih cigaret oz. vejpov se med mladostniki povečuje. Skoraj tretjina (32 odstotkov) anketiranih 15-letnikov je e-cigareto že poskusilo, 20 odstotkov pa jo je uživalo v zadnjih 30 dneh. Medtem je klasične cigarete vsaj enkrat kadilo 25 odstotkov 15-letnikov, pri čemer jih je 15 odstotkov to storilo v zadnjih 30 dneh.

Porast v uporabi e-cigaret v odnosu do klasičnih je opaziti pri 13-letnikih. 16 odstotkov jih je že poseglo po elektronski, po klasični pa 11. WHO v luči tega poziva k povišanju trošarin in omejitvam pri dostopnosti in oglaševanju e-cigaret ter prepovedi aromatičnih snovi v njih.

Uživanje konoplje med mladostniki je medtem nekoliko upadlo. 12 odstotkov 15-letnikov jo je leta 2022 že uživalo, kar je dva odstotka manj kot štiri leta prej.

Študija je razkrila tudi, da se razlike med spoloma pri uporabi omenjenih substanc med mladostniki zmanjšujejo. V preteklosti so jih pogosteje uživali fantje, a se razmere spreminjajo. Do 15. leta dekleta ne le dohitijo, temveč v nekaterih primerih tudi prehitijo fante v njihovi uporabi, še opozarja WHO.