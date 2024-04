Odrešenik iz Budimpešte

Péter Magyar prihaja iz vladnega sistema premiera Viktorja Orbána, zdaj pa vodi močno protestno gibanje proti njemu. Kdo je mož, ki bi avtokratu lahko postal nevaren?

Péter Magyar

© Profimedia

Priimek tako rekoč predstavlja tudi program; Magyar namreč pomeni Madžar, tudi madžarski. Novemu domoljubnemu upu Madžarov je namreč ime Péter Magyar. Vitki 43-letnik se je iz tako rekoč popolne anonimnosti izvil februarja letos in 6. aprila na ulice že privabil več kot sto tisoč ljudi. Postal je vodja gibanja, ki protestira proti sistemu dolgo vladajočega Viktorja Orbána, proti mreži vpliva in oblasti, omadeževani s korupcijo in škandali.