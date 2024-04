V Gruziji protest proti spornemu zakonu o tujih agentih

Shod je organiziralo okoli sto gruzijskih nevladnih organizacij in opozicijskih strank

V Gruziji se je v nedeljo okoli 20.000 ljudi zbralo na shodu, na katerem so pozvali vlado, naj umakne sporen predlog zakona o tujih agentih, ki bi po zgledu ruske zakonodaje omejil delovanje iz tujine financiranih medijskih in nevladnih organizacij. Tudi v EU opozarjajo, da bi zakon lahko spodkopal pot Tbilisija v povezavo.

V prestolnici Tbilisi se je po oceni francoske tiskovne agencije AFP zbralo najmanj 20.000 ljudi, ki so na dva kilometrov dolgem pohodu nasprotovali spornemu zakonu in se zavzemali za prihodnost Gruzije v Evropski uniji. Shod je organiziralo okoli sto gruzijskih nevladnih organizacij in opozicijskih strank.

V nekem trenutku med večinoma mirnim zborovanjem so demonstranti poskušali prebiti policijski kordon pred poslopjem parlamenta, da bi tam izobesili zastavo EU. Policija je nato brez opozorila uporabila solzivec.

Gruzijsko notranje ministrstvo je v izjavi sporočilo, da so protesti postali nasilni in da so protestniki fizično in verbalno napadli policiste.

Vladajoča stranka Gruzijske sanje je ta mesec na presenečenje mnogih v parlamentarno proceduro ponovno vložila predlog zakona, katerega tarča bi bile po mnenju kritikov nevladne in medijske organizacije ter posamezni novinarji, ki prejemajo sredstva iz tujine.

Vlada je sicer predlog zakona po zgledu ruske zakonodaje o tujih agentih želela sprejeti že marca lani, a je od namere odstopila po množičnih protestih.

Glede na prvotno različico iz lanskega leta je besedilo spremenjeno le v navedku, da se bodo morale skupine registrirati kot "organizacije, ki sledijo interesom tuje sile" in ne kot "agenti tujega vpliva". Razen tega vsi drugi deli ostajajo nespremenjeni.

Stranka Gruzijske sanje sicer vztraja, da je odločno proevropska, z novim zakonom, ki je bil v prvem branju že potrjen v parlamentu, pa da želijo le okrepiti preglednost tujega financiranja nevladnih organizacij. Kritiki jo kljub temu obtožujejo, da državo vodi bližje k Rusiji in se oddaljuje od cilja pridružitve EU.

Da bo zakon državo oddaljil od unije in ni skladen z njeno željo po članstvu, je Tbilisi med drugim posvaril tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

PRYnoMoQdB0

wxSf5z3s_6Y

XjfOCbnvVcs