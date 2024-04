»Staranje prebivalstva bo v prihodnjih desetletjih najverjetneje imelo vse večji pomen«

Ob evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti

Spodbujanje dialoga in sodelovanja med različnimi starostnimi skupinami je zaradi hitrega tehnološkega napredka in družbenih premikov, ki povečujejo tveganje generacijskih ločnic, ključnega pomena, so zapisali na NIJZ. Današnji evropski dan medgeneracijske solidarnosti poudarja pomen premoščanja teh vrzeli in spodbuja sodelovanje med generacijami.

Na evropski dan medgeneracijske solidarnosti, ki ga letos zaznamujemo že petnajstič, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v okviru vseslovenske akcije Pokloni čas, polepšaj dan med drugim spodbujajo povezovanje različnih generacij in njihovo sodelovanje. V preteklosti so starejše generacije veliko bolj sodelovale z mlajšimi in obratno. V današnji družbi pa iz različnih razlogov (starši imajo otroke pozneje v življenju, otroci živijo oddaljeni od svojih staršev, zasedenost in preobremenjenost z delovnimi/osebnimi načrti, migracije mladih v večja mesta,...) temu žal ni več tako, so zapisali na spletni strani NIJZ.

Staranje prebivalstva bo v prihodnjih desetletjih najverjetneje imelo vse večji pomen. Nizka rodnost in daljša pričakovana življenjska doba sta preoblikovali tudi slovensko starostno piramido. Delež prebivalcev, starih 65 let in več, narašča in je leta 2003 presegel delež otrok in mladostnikov, starih do 14 let. Ta razlika se še povečuje. V zadnjem desetletnem obdobju se je delež otrok in mladostnikov starih do 14 let povečal za 3,4 odstotka, prebivalcev v starosti 65 let in več pa za 23,1 odstotka.

"Če želimo oblikovati družbo, prijazno do vseh ljudi, moramo krepiti sodelovanje med ljudmi različnih starosti, razumeti posebnosti posameznih generacij in spoštovati njihove različnosti. Povezovanje in sodelovanje, tako med generacijami kot znotraj njih, povečuje medgeneracijsko sožitje ter medsebojno razumevanje."



Nacionalni inštitut za javno zdravje





"Če želimo oblikovati družbo, prijazno do vseh ljudi, moramo krepiti sodelovanje med ljudmi različnih starosti, razumeti posebnosti posameznih generacij in spoštovati njihove različnosti. Povezovanje in sodelovanje, tako med generacijami kot znotraj njih, povečuje medgeneracijsko sožitje ter medsebojno razumevanje," so navedli na NIJZ.

Z vseslovensko akcijo Pokloni čas, polepšaj dan na NIJZ poudarjajo tudi pomen telesne dejavnosti oziroma gibanja, ki je eden izmed temeljev za aktivno in zdravo staranje. "Aktivnosti v zunanjem okolju pomagajo ljudem, da se sprostijo, lahko pomagajo pri obnovi energije in notranjega miru zaradi določenih s starostjo povezanih stresov, kot so šola, delo, družinski pritiski, osamljenost. Dobra telesna pripravljenost starejših ugodno vpliva na zmanjšanje tveganja za krhkost in padce, zato je pomembno da starejši poleg aktivnega življenjskega sloga redno izvajajo tudi vaje za mišično moč in izboljšanje ravnotežja," so navedli.

Medgeneracijske aktivnosti pri starejših preprečujejo osamljenost, zmanjšujejo depresijo, izboljšujejo odnos do mladih ter samospoštovanje udeležencev in spodbujajo ustvarjalnost, ohranjajo telesno dejavnost, spodbujajo intelektualne dejavnosti, izboljšujejo duševno počutje in kakovost življenja v povezavi z zdravjem. Pri mlajših zmanjšujejo predsodke in negativni odnos do starejših, ki sodelujejo v medgeneracijskih telesnih dejavnostih.

Do torka potekajo tudi aktivnosti znotraj globalnega medgeneracijskega tedna, čigar namen je bil podpreti rast medgeneracijskih praks po vsem svetu pri ozaveščanju o njihovi vrednosti in ustvarjanju priložnosti za izmenjavo znanja.

Evropski dan medgeneracijske solidarnosti, 29. april, je EU razglasila na pobudo evropske konference o medgeneracijski solidarnosti, ki je potekala na Brdu pri Kranju 28. in 29. aprila 2008 v času slovenskega predsedovanja EU.