Sanchez ostaja predsednik vlade

Da bo razmislil o možnosti odstopa, je napovedal minuli teden, potem ko so pristojne oblasti zaradi suma korupcije sprožile preiskave proti njegovi soprogi

Sanchez iz vrst socialistov je preiskavo in obtožbe proti svoji soprogi označil za brezsramne napade s strani političnih nasprotnikov z desnega pola, pri čemer je izpostavil desno Ljudsko stranko (PP) in skrajno desno Vox ter njuna voditelja, Alberta Nuneza Feijooja ter Santiaga Abascala

Španski premier Pedro Sanchez je danes sporočil, da ostaja predsednik vlade. Da bo razmislil o možnosti odstopa, je napovedal minuli teden, potem ko so pristojne oblasti zaradi suma korupcije sprožile preiskave proti njegovi soprogi. Sanchez je to že takrat označil za neutemeljeno blatenje in napade z desnice.

Sanchez je danes na novinarski konferenci pred palačo Moncloa sporočil, da ostaja na položaju, je poročala španska televizija RTVE. Svojo odločitev je oznanil po tem, ko je minuli teden v sredo napovedal, da mora razmisliti o morebitnem odstopu s položaja.

Zahvalil se je za vsa sporočila podpore, ki jih je prejel konec tedna in so po njegovih besedah vplivala na njegovo odločitev. "Zaradi te mobilizacije sem se odločil, da ostanem na čelu vlade," je povedal.

V svojem nagovoru se je zavzel tudi za spodobnost v političnem in javnem diskurzu. "Z ženo se zavedava, da se ta kampanja diskretiranja ne bo končala, saj jo trpiva že deset let, vendar to lahko preneseva. Gre predvsem za odločitev, kakšna družba želimo biti. Naša država potrebuje ta razmislek. Predolgo smo dopuščali, da tovrstno blatenje onesnažuje naše javno življenje," je dodal.

Takrat je na omrežju X objavil daljši osebno obarvan zapis. "Moram se ustaviti in razmisliti. Moram si odgovoriti na vprašanje, če se je vredno truditi navkljub vsemu blatenju, za katerega se desnica in skrajna desnica pretvarjata, da je politika. Če bi ostal na čelu vlade, ali bi se raje odpovedal tej ogromni časti," je med drugim zapisal.

Svoje sporočilo španski javnosti je objavil po tem, ko je sodišče v Madridu na isti dan sporočilo, da je proti njegovi soprogi Begoni Gomez sprožilo preiskavo zaradi suma korupcije pri njenem poslovanju in domnevnega trgovanja z vplivom.

Preiskava proti njej se je začela 16. aprila na podlagi pritožbe protikorupcijske skupine Manos Limpias, ki je povezana s skrajno desnico. Španski portal El Confidencial je pred tem poročal, da je Gomez tarča preiskave zaradi njenih povezav z več zasebnimi podjetji, ki so prejela državna sredstva oziroma so bila izbrana na razpisih za javna naročila.

Sanchez iz vrst socialistov je preiskavo in obtožbe proti svoji soprogi označil za brezsramne napade s strani političnih nasprotnikov z desnega pola, pri čemer je izpostavil desno Ljudsko stranko (PP) in skrajno desno Vox ter njuna voditelja, Alberta Nuneza Feijooja ter Santiaga Abascala.

V obeh strankah so Sanchezu po objavi zapisa očitali, da igra žrtev. Feijoo ga je obtožil tudi, da iz vladanja dela spektakel in sramoti celotno državo.

Špansko državno tožilstvo je sicer po objavi Sanchezovega pisma v četrtek predlagalo ustavitev preiskave. V soboto pa se je pred sedežem socialistične delavske stranke (PSOE) v Madridu zbralo več kot deset tisoč ljudi, ki so želeli Sanchezu izraziti podporo in ga prepričati, naj ostane predsednik vlade.

