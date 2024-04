Tiste, ki si drznejo kritizirati režim v Srbiji, je treba zaščititi pred grožnjami in nasiljem

Skoraj 100 pisateljev z območja nekdanje Jugoslavije se je podpisalo pod skupnim pozivom, v katerem opozarjajo na nevarnost oboroženih spopadov na Zahodnem Balkanu

Pisatelji z izjavo pozivajo srbsko vlado in predsednika Aleksandra Vučića, naj sprejmeta spravo

© World Economic Forum / Flickr

Skoraj 100 pisateljev z območja nekdanje Jugoslavije se je podpisalo pod skupnim pozivom Mednarodnega združenja PEN, v katerem opozarjajo na nevarnost oboroženih spopadov na Zahodnem Balkanu. Z izjavo pozivajo srbsko vlado in predsednika Aleksandra Vučića, naj sprejmeta spravo. Pozivajo tudi mednarodno skupnost, naj se odzove na grožnje.

V pozivu k sodelovanju in miru so opozorili na razmere na območju, kjer "že več let srbski nacionalisti, ki jim pomagata beograjski režim in del srbske pravoslavne cerkve, destabilizirajo regijo, predvsem Bosno in Hercegovino, Črno goro in Kosovo". Po njihovem mnenju se z rusko invazijo na Ukrajino njihova agresivna retorika, ki zagovarja t. i. Veliko Srbijo, krepi po vsej nekdanji Jugoslaviji. Beograjski režim in režim v Banja Luki, ki je entiteta Republike Srbske v Bosni in Hercegovini, po njihovih besedah "ne skrivata svojih simpatij do ruskih imperialističnih apetitov, niti tega, da se spogledujeta s podporo, ki jo prejemata od kremeljskega režima".

Kot so spomnili, se je oborožena eskalacija začela septembra lani s terorističnim napadom v Banjski na Kosovem, s približevanjem glasovanja o resoluciji ZN o genocidu v Srebrenici pa se odcepitvene grožnje Milorada Dodika v Republiki Srbski krepijo in jih po njihovi oceni ne gre podcenjevati.

Obenem pisatelji opozarjajo še na eno kritično točko - pričakovani sprejem Kosova v Svet Evrope, saj, kot so zapisali, "režim Aleksandra Vučića ne kaže naklonjenosti sodelovanju, miru ali kompromisom. Nasprotno, z napovedjo shodov za Veliko Srbijo, ki jih organizirata srbska država in srbska pravoslavna cerkev, postaja vojni hujskaški odnos Beograda jasen in nevaren".

Po navedbah pisateljev se "agresivni beograjski režim odkrito oborožuje in postaja glavni deležnik nestabilnosti na Zahodnem Balkanu", kar podpisnike skrbi, saj jih spominja na zgodbo "iz istih krogov", ki jih je "potisnila v krvavo desetletno vojno na območju nekdanje Jugoslavije". Zato pozivajo k jasnemu izražanju stališč proti oboroženim spopadom na Zahodnem Balkanu.

Zato pozivajo mednarodno skupnost, naj se hitro odzove na navedene grožnje ter "stori vse, kar je v njeni moči, da prepreči, da bi na Zahodnem Balkanu ponovno izbruhnil vojni ogenj".

Obenem poudarjajo, da poziv ni uperjen proti srbskemu ljudstvu; nasprotno, njegov namen je "zaščititi tudi to ljudstvo pred režimom, ki ga skuša vplesti v nove regionalne konflikte". Hkrati je po njihovih besedah "treba tiste, ki si drznejo kritizirati sedanji režim v Srbiji, zaščititi pred grožnjami in nasiljem", so prepričani podpisani pisatelji.