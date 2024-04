Glovo zapušča Slovenijo

Storitev dostave bo podjetje v Sloveniji nudilo samo še do 10. maja

Dostavljalec podjetja Glovo

© arhiv Mladine

Španski ponudnik dostave hrane in drugih izdelkov na dom Glovo zapušča slovenski trg. Storitev dostave bo podjetje v Sloveniji nudilo še do 10. maja do 22. ure, so v sporočilu uporabnikom navedli v podjetju. Za prenehanje poslovanja v Sloveniji so se odločili na podlagi ponovne ocene prednostnih naložb podjetja.

Glovo bo do 10. maja do 22. ure izvajalo običajne storitve, ekipa za pomoč strankam pa bo svoje storitve opravljala do 31. maja, so sporočili iz podjetja.

"Zahvaljujemo se za vsa vaša naročila na aplikaciji Glovo. Hvaležni smo za priložnost, da smo vam lahko dostavljali," so zapisali v sporočilu uporabnikom.

Glovo je na slovenski trg vstopil leta 2021 s prevzemom podjetja Ehrana.

Špansko podjetje je bilo ustanovljeno leta 2015 v Barceloni in deluje v južni, srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi ter v Afriki. Aplikacija povezuje uporabnike z restavracijami, trgovskimi verigami, lekarnami in maloprodajnimi trgovinami, vključuje pa tudi kategorijo razno, ki uporabnikom omogoča, da naročijo, kar želijo.

Glovo v Sloveniji velja za enega od dveh osrednjih ponudnikov dostave hrane na dom, poleg finskega Wolta.