Policija prekinila propalestinski protest študentov

Študenti na pariški Sorboni so zahtevali ustavitev izraelskega bombardiranja Gaze

Francoska policija je v ponedeljek prekinila še en propalestinski protest študentov. Ti so ustavitev izraelskega bombardiranja Gaze tokrat zahtevali na pariški Sorboni, eni najbolj znanih univerz v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policisti so z območja univerze, kjer so protestniki postavili šotore, odstranili več deset študentov. Po besedah enega izmed njih je bilo vseh skupaj okrog 50, policija pa ni nikogar aretirala.

Vodstvo univerze je pred tem javilo, da so študenti na dvorišču in v avli poslopja postavili 12 šotorov, zaradi česar so odpovedali izpite. Od 12. ure dalje vstop v stavbo univerze ni bil mogoč. Pred njo je protestiralo še okrog 150 ljudi.

"Gaza, Sorbona je s tabo," so med drugim vzklikali in vihteli veliko palestinsko zastavo. Drugi so Izrael označevali za morilca. Po besedah ene od študentk sledijo pozivom svojih kolegov na ameriških univerzah Harvard in Columbia, kjer že dlje časa potekajo podobni protesti.

Več podobnih shodov se je pred tem že odvilo tudi na pariški univerzi Sciences Po, še eni od prestižnih francoskih univerz. Policisti so tamkajšnji protestni tabor izpraznili v četrtek.

