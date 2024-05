Je TikTok nevaren?

TikTok sodi med največja in najuspešnejša družbena omrežja na svetu, a tudi med najbolj osovražena, saj naj bi zasvajal otroke, prek njega naj bi manipulirali z volitvami in pridobivali podatke

Protest proti velikanoma družbenih omrežij Marku Zuckerbergu (Meta) in Shou Zi Chewu (TikTok) v Washingtonu

© Profimedia

Ameriški predsednik Joe Biden je pred kratkim prišel na hamburger k Ericu Fittsu. Pred tem se nista poznala, a nekega dne je zazvonil Fittsov telefon in iz Ovalne pisarne so ga spraševali, kaj on in njegova sinova radi jedo. Odgovoril je, da sirov burger, perutničke in hamburger. »Ok,« je odgovorila gospa iz Washingtona. »Nato je v četrtek prišel Biden in klepetal z nami v naši kuhinji.« Fitts, nekdanji ravnatelj iz Raleigha v Severni Karolini, je še vedno vzhičen nad obiskom. Navsezadnje je 81-letni predsednik ne le poklepetal s Fittsovim 15-letnim sinom Christianom (govorila sta o prvem avtomobilu – Biden je vozil plymoutha, letnik 1951, Christian pa sanja o tesli), temveč je očeta razveselil tudi z odpisom več kot 90 tisoč dolarjev študentskega dolga v okviru vladnega programa. Še skoraj bolj vesel pa je, ker je kratki, 57-sekundni posnetek, ki ga je sin naredil med visokim obiskom, na TikToku pridobil več kot pet milijonov gledalcev, zaradi česar sodi med največkrat predvajane posnetke iz letošnje predvolilne kampanje.