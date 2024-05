»Uporaba takšnih kemikalij ni osamljen primer«

ZDA z novimi sankcijami proti ruski orožarski industriji

ZDA so uvedle dodatne sankcije proti več deset posameznikom in okoli 200 podjetjem, povezanim z rusko orožarsko industrijo, so v sredo sporočili iz Washingtona. Moskvo so ob tem obtožili uporabe kemičnega orožja v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ameriškega finančnega ministrstva so sankcionirali približno 200 podjetij in 80 posameznikov, ki so povezani z rusko orožarsko industrijo, tako v Rusiji kot v tretjih državah. Med slednjimi so Kitajska, Slovaška, Azerbajdžan, Belgija, Turčija in Združeni arabski emirati.

Njihovo premoženje v ZDA bo zamrznjeno, poslovanje z njimi pa prepovedano. Prav tako bo sankcioniranim subjektom oteženo mednarodno poslovanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sankcije naj bi med drugim imele vpliv tudi na rusko proizvodnjo biološkega in kemičnega orožja. V sredo je ameriški State Department Rusijo obtožil uporabe slednjega v Ukrajini, s čimer naj bi Moskva kršila konvencijo o kemičnem orožju. Po navedbah ZDA je Rusija v Ukrajini uporabila bojni plin kloropikrin in solzivec.

"Uporaba takšnih kemikalij ni osamljen primer in je verjetno posledica želje ruskih sil, da bi ukrajinske sile pregnale z utrjenih položajev in dosegle taktične koristi na bojišču."



State Department

"Uporaba takšnih kemikalij ni osamljen primer in je verjetno posledica želje ruskih sil, da bi ukrajinske sile pregnale z utrjenih položajev in dosegle taktične koristi na bojišču," so sporočili s State Departmenta, kjer so na seznam sankcioniranih uvrstili tudi več posameznikov in podjetij, povezanih s ruskim energetskim in rudarskim sektorjem ter proizvodnjo kovin.

OB tem so med sankcioniranimi posamezniki tudi tri osebe, domnevno povezane s smrtjo ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je februarja umrl v zaporu. Ruske oblasti trdijo, da je umrl naravne smrti, podporniki Navalnega in številni kritiki vladavine predsednika Vladimirja Putina pa menijo, da je bil umorjen.