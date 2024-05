Kdo se boji kamer

Poslanci študentskega zbora ŠOU v Ljubljani so raje obstruirali sejo, kot da bi jih na njej snemali

Študentski kampus v Ljubljani

© kampus.si

V četrtek, 25. aprila, je v prostorih študentskega Kampusa v Ljubljani potekala seja študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU). Na dnevnem redu je bila tudi razprava o reviziji računskega sodišča iz decembra 2023, ki je v poslovanju ŠOU odkrila nepravilnosti. Po mnenju računskega sodišča ŠOU med letoma 2020 in 2022 ni bila učinkovita pri zastopanju interesov in pravic študentov. Poleg tega je sodišče eno zadevo – nepravilnosti pri prikazu in porabi denarja, ki so ga študenti namenili za delno plačljive dejavnosti, kot so ekskurzije in izobraževanja – odstopilo Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) in Finančni upravi RS (FURS).