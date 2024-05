Izrael zavrnil možnost končanja vojne in umika vojske iz Gaze

Hamas vztraja pri zahtevi, da bi morebiten dogovor o premirju moral vključevati trajno prekinitev ognja oziroma konec vojne v Gazi, od koder bi se morale nato izraelske sile umakniti

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes odločno zavrnil možnost, da bi se izraelska ofenziva v Gazi končala, izraelske sile pa umaknile iz oblegane palestinske enklave. To naj bi bila namreč pogoja, ki ju je postavilo palestinsko gibanje Hamas za privolitev v dogovor o premirju. Za zdaj nobena od strani ni pripravljena popustiti.

Medtem ko v Kairu potekajo pogajanja o morebitnem premirju v Gazi, v katerih poleg predstavnikov Hamasa sodelujejo posredniki iz Katarja, Egipta in ZDA, je izraelski premier Netanjahu danes odločno zavrnil možnost, da bi se vojna v Gazi končala.

"Izrael tega ne more sprejeti. Nismo pripravljeni sprejeti razmer, v katerih bi bataljoni Hamasa prišli iz svojih bunkerjev, ponovno prevzeli nadzor nad Gazo, obnovili svojo vojaško infrastrukturo in ponovno začeli ogrožati izraelske državljane v okoliških skupnostih, v mestih na jugu in v vseh delih države," je v videoposnetku, ki so ga objavili izraelski mediji, dejal Netanjahu.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas namreč vztraja pri zahtevi, da bi morebiten dogovor o premirju moral vključevati trajno prekinitev ognja oziroma konec vojne v Gazi, od koder bi se morale nato izraelske sile umakniti.

Benjamin Netanjahu,

izraelski premier

"Izrael ne bo pristal na zahteve Hamasa, ki pomenijo predajo, in bo nadaljeval boj, dokler ne bo dosegel vseh svojih ciljev," je dejal Netanjahu. Dodal je, da se izraelska delegacija na tej točki ne bo pridružila pogajanjem v Kairu.

Politični vodja Hamasa Ismail Hanija je v odzivu obtožil izraelskega premierja, da sabotira prizadevanja posrednikov, ki v Kairu sodelujejo v pogajanjih za sklenitev premirja v Gazi in izmenjavo izraelskih talcev za palestinske zapornike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Premier Benjamin Netanjahu nenehno izumlja utemeljitve za nadaljevanje agresije, za širjenje konflikta in sabotiranje prizadevanj različnih posrednikov in strani, udeleženih v pogajanjih o premirju," je dejal.

