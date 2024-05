Evropske volitve / Socialisti proti sodelovanju s skrajno desnico

Evropski socialdemokrati so dali jasno zaobljubo

MatjažNemec, podpredsednik Socialnih demokratov (SD) in evropski poslanec

© SD

Evropski socialisti so se v luči prihajajočih evropskih volitev zavezali, da ne bodo sodelovali ali oblikovali koalicije s skrajno desnico. V izjavi so se zavzeli za spoštovanje demokracije in pravne države. Da naj se opredelijo do skrajno desnih politik, je stranke v Sloveniji danes pozval tudi evropski poslanec Matjaž Nemec iz vrst SD.

Voditelji evropskih socialdemokratskih strank so na konferenci v Berlinu v soboto sprejeli t.i. berlinsko deklaracijo, v kateri so med drugim opozorili na vzpon skrajne desnice v evropskem prostoru, ki po njihovem prepričanju ogroža državljane EU, njihove pravice ter osebno blaginjo.

Ob tem so se zavezali, da ne bodo sodelovali s skrajno desnico. "Evropski socialdemokrati dajemo jasno zaobljubo, da nikoli ne bomo sodelovali ali oblikovali koalicije s skrajno desnico, med drugim s strankama ECR (Evropski konservativci in reformisti) ali ID (Identiteta in demokracija) v Evropskem parlamentu," so zapisali.

Hkrati pozivajo vse demokratične evropske stranke, da odločno zavrnejo vsakršno sodelovanje ali zavezništvo s skrajno desnico ter pričakujejo, da bodo stranke to zaobljubo vključile v svoje volilne manifeste. Le tako lahko volivcem zagotovijo, da "bo po evropskih volitvah obstajal zanesljiv požarni zid proti skrajni desnici", so prepričani.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč pred dnevi na soočenju vodilnih kandidatov evropskih strank za vodenje komisije presenetila z izjavo, da ne izključuje možnosti sodelovanja s skrajno desno ECR. Je pa ob tem izključila možnost povolilnega sodelovanja z ID.

V berlinski deklaraciji so sicer opredelili jasno zavezo spoštovanju demokracije, človekovih pravic, pravne države, svobode medijev in socialne kohezije v EU. V imenu SD sta jo podpisala tudi predsednik SD Matjaž Han in podpredsednica PES Tanja Fajon, so objavili na spletni strani PES.

Matjaž Nemec,

evropski poslanec (S&D / SD)

Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je prav tako odločno zavrnil kakršno koli sodelovanje s skrajno desnico, pri tem pa pozval politične stranke, ki kandidirajo na evropskih volitvah v Sloveniji, naj se jasno opredelijo do skrajnih desnih politik ter podajo nedvoumno zavezo o nesodelovanju z njimi.

"Za nas je nesprejemljivo kakršnokoli sodelovanje s političnimi skupinami, kot sta ECR ali ID, kot so nesprejemljive politike, ki napovedujejo zavezništva s skrajnimi desnimi silami v Evropskem parlamentu, kar predstavlja najresnejšo grožnjo temeljnim vrednotam EU," je v izjavi za javnost povedal evropski poslanec in podpredsednik SD.

Nemec je obsodil tudi nedavni napad na nemškega evropskega poslanca iz vrst socialnih demokratov Matthiasa Eckeja, ki so ga neznanci v petek v Dresdnu hudo poškodovali med lepljenjem volilnih plakatov.