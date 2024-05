Tanja Fajon v Izraelu / »Priznanje Palestine za Slovenijo ni več vprašanje«

Slovenska zunanja ministrica je Izrael pozvala, naj opusti načrtovano ofenzivo na Rafo. Zavzela se je tudi za napredek na pogajanjih za premirje v Gazi in izpustitev talcev iz rok Hamasa.

Slovenska ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon

© Vlada Republike Slovenije

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je danes ob srečanju z izraelskim kolegom Israelom Kacem v Jeruzalemu dejala, da priznanje Palestine za Slovenijo ni več vprašanje. Ob tem je Izrael pozvala, naj opusti načrtovano ofenzivo na Rafo. Zavzela se je tudi za napredek na pogajanjih za premirje v Gazi in izpustitev talcev iz rok Hamasa.

Zunanja ministrica Fajon se danes mudi na obisku v Izraelu in na zasedenem Zahodnem bregu, svojem drugem od začetka vojne v Gazi oktobra lani. Njen obisk poteka predvsem v znamenju iskanja možnosti napredovanja v smeri razrešitve konflikta.

V Jeruzalemu se je najprej sestala z izraelskim kolegom Kacem, v njunem pogovoru pa je bil ministričin ključen poziv mir in da naj dialog zamenja orožje, je po srečanju v telefonski izjavi za STA povedala Fajon.

Ministrica Fajon je ob tem izrazila nasprotovanje vojaški operaciji v Rafi in hkrati pozvala k prizadevanjem, da bi dosegli napredek v pogajanjih v Kairu za premirje v Gazi in izpustitev talcev, ki jih je zajelo palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Z izraelskim kolegom sta govorila še o zaščiti civilistov in povečanju humanitarne pomoči v Gazi, kjer se prebivalstvo sooča s hudo humanitarno stisko.

Ena od tem pogovorov je bilo tudi vprašanje priznanja Palestine, pri čemer je Fajon priznala, da imata strani tukaj različne poglede.

Kac je v pogovoru dejal, da bi Izrael enostransko priznanje Palestine zelo slabo razumel, saj bi s tem po njihovem prepričanju okrepili Hamas. Slovenijo so zato pozvali k ponovnemu razmisleku, je povedala ministrica, ki je ob tem opozorila, da priznanje Palestine za Slovenijo ni več vprašanje.

"Če premirja ne bo, kot tudi ne resnih prizadevanj za trajni mir, se čas priznanja Palestine bliskovito bliža," je med drugim dejala.

Fajon je izrazila tudi zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja izraelskih naseljencev na zasedenem Zahodnem bregu in napovedi Izraela o financiranju gradnje novih naselbin.

Ministrica bi se morala danes srečati tudi z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom, vendar do srečanja zaradi zapletov pri uskladitvi urnikov ni prišlo, sta se pa pogovarjala po telefonu.

Fajon se je v Izraelu srečala tudi z družinami talcev, ki jih je med napadom na Izrael 7. oktobra lani zajel Hamas. V pogovoru z njimi je dejala, da si "vsi želimo, da čim prej pride do premirja in izpustitve talcev", ter obsodila vse oblike terorja in nasilja nad civilisti, vključno s spolnim nasiljem, so sporočili na slovenskem zunanjem ministrstvu.

Pred tem je obiskala tudi muzej holokavsta, kjer je položila venec in se poklonila spominu žrtvam holokavsta. V knjigo gostov je zapisala: "Nikoli več. Še naprej se bomo borili proti antisemitizmu, ker se zgodovina ne sme ponoviti. Zavračamo sovraštvo in smo za mir."

V nadaljevanju obiska se bo slovenska zunanja ministrica danes na Zahodnem bregu srečala še s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom ter predsednikom vlade in zunanjim ministrom Mohamedom Mustafo.