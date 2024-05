V Izraelu prepovedali oddajanje TV mreži Al Jazeera

Odlok naj bi v veljavo stopil takoj in veljal najmanj 45 dni

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da je njegova vlada sprejela odlok, v skladu s katerim bo katarski mreži Al Jazeera prepovedano oddajanje na območju Izraela. Odlok naj bi v veljavo stopil takoj in veljal najmanj 45 dni, v roku štirih dni pa bo moralo o zadevi odločati še sodišče.

"Vlada, ki jo vodim, je soglasno odločila: hujskaški kanal Al Jazeera bo v Izraelu prepovedan," je danes na omrežju X zapisal premier Netanjahu.

Izraelski minister za komunikacije Šlomo Karhi, ki pripada Netanjahujevi skrajno desni stranki Likud, pa je sporočil, da je danes podpisal odlok, ki katarski televizijski mreži prepoveduje oddajanje v Izraelu.

"Odlok bo začel veljati takoj. Veliko časa je minilo, premagati smo morali preveč nepotrebnih pravnih ovir, vendar nam je končno uspelo ustaviti dobro naoljeni hujskaški stroj Al Jazeere, ki škoduje varnosti države," je objavil na omrežju X.

Do te poteze izraelske vlade prihaja po tem, ko je parlament aprila potrdil nov zakon o medijih. Slednji vladi daje pooblastila, da prepove oddajanje tujim televizijskim programom, če presodi, da ogrožajo varnost države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Benjamin Netanjahu,

izraelski premier

Vlada je po poročanju izraelskega časnika Haaretz pooblastila Karhijevo ministrstvo, da katarski mreži prepove oddajanje v Izraelu, tako v angleškem kot v arabskem jeziku, zapre pisarne Al Jazeere na območju Izraela ter zaseže vso opremo, ki jo uporabljajo njeni zaposleni.

V prostore Al Jazeere v vzhodnem Jeruzalemu so po poročanju izraelskih medijev danes vdrle policijske enote in zaplenile televizijsko opremo, poroča dpa.

"Obsojamo to zločinsko dejanje Izraela, ki krši človekovo pravico do dostopa do informacij," je v odzivu na omrežju X zapisala mreža Al Jazeera. Odzvalo se je tudi palestinsko gibanje Hamas, ki je potezo Izraela označilo za "vrhunec vojne proti novinarjem z namenom prikrivanja resnice". Televizijska mreža Al Jazeera je tudi sporočila, da so izraelski ponudniki kabelskih in satelitskih omrežij umaknili kanal iz svojih storitev.

Odzvali sta se tudi dve vodilni mednarodni organizaciji, ki se zavzemata za svobodo tiska, ter po poročanju dpa ostro obsodili sprejetje odloka o prepovedi oddajanja Al Jazeere v Izraelu. "Ta poteza predstavlja izjemno zaskrbljujoč precedens za omejevanje dela mednarodnih medijev v Izraelu," je zapisal Odbor za zaščito novinarjev (CPJ). Organizacija Novinarji brez meja (RSF) pa je prek omrežja X zapisala: "RSF odločno obsoja svobodo ogrožajočo zakonodajo, ki cenzurira televizijsko mrežo zaradi njenega poročanja o vojni v Gazi."

Zakon omogoča prepoved oddajanja za obdobje 45 dni, ki se lahko podaljša, poročajo izraelski mediji. Odredbo o prepovedi oddajanja mora v 24 urah obravnavati pristojno sodišče, ki mora nato v treh dneh odločiti, ali bo začela veljati.

Sam zakon o medijih je sicer vezan na stanje izrednih razmer v državi, ki ga je izraelska vlada razglasila po 7. oktobru lani, ko je izbruhnila vojna v Gazi. Po navedbah izraelskih medijev naj bi torej prenehal veljati 31. julija ali prej, če bi vlada vmes preklicala izredno stanje.

