Evrovizija v znamenju genocida

EBU se ni – čeprav bi se lahko – odločil za izključitev Izraela iz tekmovanja za pesem Evrovizije

Shod za Palestino na Trgu republike v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Medtem, ko je Izrael pobil že več kot 35.000 Palestincev in Palestink, od tega skoraj 15.000 otrok, ko sistematično strada celotno palestinsko prebivalstvo in ko zaradi blokade humanitarne pomoči ljudje umirajo zaradi ozdravljivih bolezni, bo EBU (Evropska radiodifuzna zveza) izraelsko državo nagradil s sodelovanjem na tekmovanju za najboljšo pesem Evrovizije, ki bo potekala med 7. in 11. majem na Švedskem.

EBU se ni – čeprav bi se lahko – odločil za izključitev Izraela iz tekmovanja, ne glede na številne pozive iz vseh koncev sveta, v prvi vrsti pa na pozive palestinskega prebivalstva, nad katerim Izrael vrši genocid. EBU se je odločil, da Izraelu omogoči nastop na Evroviziji z izgovorom, da ne gre za politični dogodek in da je Evrovizija tekmovanje za televizijske postaje in ne države. A vendar EBU dobro ve, da televizijske postaje niso nujno ločene od države in državne politike ter da so mednarodne kulturne prireditve pogosto orodje državne politične propagande.

Predsednik vlade Benjamin Netanyahu je že leta 2018 izraelsko zmagovalko na Evroviziji označil za »najboljšo ambasadorko Izraela«; mnenje, ki ga deli tudi izraelski predsednik Jicak Hercog, ki je nedavno izjavil, da je sodelovanje na Evroviziji za Izrael pomembno. Prav zato so v Izraelu tudi spremenili besedilo pesmi, s katero bo izraelska pevka Eden Golan nastopila na Evroviziji – mednarodni dogodek, ki ga gleda na milijone ljudi po celem svetu, je eden od načinov, ki Izraelu omogoča, da se – medtem, ko pobija palestinsko prebivalstvo – svetu kaže kot kulturna in svetovljanska država.

Izraelsko članstvo v EBU in sodelovanje na Evroviziji sicer že leta krši vrednote in pravila EBU in Evrovizije. Izraelska EBU članica KAN je del državne vojaške propagande – v okviru izraelskega izbora letošnjega evrovizijskega predstavnika so predvajali vojaško propagando (vključno s posnetki vojske in nastopajočimi vojaki). KAN je prav tako objavil pesem, v kateri izraelski otroci pojejo, kako bo Izrael “uničil Gazo” in vse njene prebivalce, ki je bila označena za genocidno pesem. Ko je leta 2019 KAN gostil Evrovizijo, je predvajal posnetke ilegalno okupiranih palestinskih ozemlji, kot da so del Izraela, čeprav v skladu z mednarodno zakonodajo okupacija teh ozemelj velja za vojni zločin. KAN je tako prekršil evrovizijska pravila, ki pravijo, da se tekmovanja ne sme zlorabiti za politične namene.

Eden Golan, letošnja izraelska predstavnica na Eurosongu

© YouTube

Nemogoče je mimo dvojnih standardov EBU, ki je iz tekmovanja Evrovizije v preteklosti že izločila članice – leta 2022 Rusijo zaradi napada na Ukrajino, leta 1992 pa Srbijo (takrat Zvezno republiko Jugoslavijo) zaradi vojne z Bosno in Hrvaško. Ob izključitvi Rusije leta 2022 so predstavniki Evrovizije izjavili, da je Evrovizija sicer nepolitična prireditev, a da mora vseeno vedno odražati vrednote demokracije in da bo sodelovanje Rusije na Evroviziji pomenilo slab ugled za celotno tekmovanje. Očitno je, da za EBU država, ki že desetletja izvaja politiko apartheida in za katero najvišje mednarodno sodišče pravi, da obstaja velika verjetnost, da v Gazi izvaja genocid, teh vrednot in »dobrega ugleda« tekmovanja ne ruši.

2. maja 2024 je EBU izjavila, da so vse palestinske zastave v areni, kjer bo potekala Evrovizija, prepovedane. EBU torej bolj kot sodelovanje države, ki izvaja genocid, skrbi podpora palestinskemu prebivalstvu, ki je deležno nepredstavljivih grozodejstev. Svoje gledalce želijo »zaščitit« pred tem, da bi jih spomnili na trpljenje, ki ga Izrael povzroča milijonom ljudi, materam, očetom, starejšim, malčkom in nerojenim dojenčkom.

Odločitev EBU, da z Evrovizije ne bo izločila Izraela, ni nevtralna odločitev, temveč je znak podpore nadaljnji normalizaciji izraelskega genocidnega nasilja nad palestinskim prebivalstvom.

Zato pozivamo vse, da se v čim večjem številu odločijo za bojkot Evrovizije.

Gibanje za pravice Palestincev