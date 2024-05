Sodišče zavrnilo tožbo Urbanije glede odpovedi na RTV Slovenija

Nekdanji direktor TV Slovenija Uroš Urbanija je RTV Slovenija tožil zaradi domnevnih nezakonitosti pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in razrešitve

Delovno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbo nekdanjega direktorja Televizije Slovenija Uroša Urbanije, ki je Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) tožil zaradi domnevnih nezakonitosti pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in razrešitve. Sodišče je ugotovilo, da je Urbanija kršil predpise RTVS in je bila razrešitev zakonita, so sporočili iz RTVS.

Glavni očitek za izredno odpoved je bilo pooblastilo Urbanije za zastopanje RTVS finančnici, ki v tistem trenutku ni bila več zaposlena na RTVS. Za to tudi ni imel pisnega pooblastila takratnega generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha.

Urbanija je vztrajal, da je bil Grah Whatmough s tem seznanjen in da pisno pooblastilo po njegovem mnenju ni bilo potrebno. Odločil se je, da bo izredno odpoved izpodbijal na delovnem in socialnem sodišču, kjer jo je na obravnavi označil za konstrukt, navaja portal MMC RTV Slovenija.

Iz obrazložitve izhaja, da je sodišče ugotovilo, da upokojeni finančnici "ni bila dana omejitev glede višine računov in da je Urbanija, s tem ko je svoja pooblastila prenesel nanjo, kršil predpise RTV Slovenija in dano pooblastilo nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTVS," so na RTVS zapisali v sporočilu za javnost.

Nekdanji direktor TV Slovenija je od nove uprave RTVS izredno odpoved prejel avgusta 2023. Kot so v današnjem sporočilu zapisali na RTVS, je njegovo razrešitev predlagal predsednik uprave RTVS Zvezdan Martić, ki je razrešitev pojasnil z navedbo, da je po pregledu stanja izdanih pooblastil ugotovil hujšo kršitev.

Sodba še ni pravnomočna, še navaja MMC RTVS.