Italija naj bi zaprosila za začasno prekinitev schengenskega sporazuma s Slovenijo

Z notranjega ministrstva sporočili, da iz Rima niso prejeli uradnega obvestila o podaljšanju nadzora na meji

Anotnio Tajani, italijanski zunanji minister

© European Union - European Parliament / Evropska unija - Evropski parlament

Po izjavah italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija, da je Italija zaprosila za začasno prekinitev schengenskega sporazuma s Slovenijo, so z notranjega ministrstva sporočili, da iz Rima niso prejeli uradnega obvestila o podaljšanju nadzora na meji.

Italijanski zunanji minister in podpredsednik vlade Tajani je v soboto na kongresu Južnotirolske ljudske stranke (SVP) v Meranu dejal, da je Italija "zaprosila za začasno prekinitev schengenskega sporazuma s Slovenijo zaradi nevarnosti infiltracije teroristov med begunce, ki preko te države prihajajo z Bližnjega vzhoda", je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na slovenskem ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so za STA danes pojasnili, da niso prejeli "uradnega obvestila s strani italijanskega notranjega ministrstva o podaljšanju nadzora na italijansko-slovenski meji, ki ga zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma Italija izvaja od oktobra lani". Italijanski nadzor na meji sicer velja do 18. junija, so dodali.

Slovenija s strani Italije ni dobila še nobene note, ki bi najavila podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo, je v oddaji Marcel na TV Slovenija dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Po neuradnih informacijah pa bo Italija verjetno nadzor podaljšala, je dodala.

"Slovenija s strani Italije ni dobila še nobene note, ki bi najavila podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo."



Tanja Fajon,

zunanja ministrica

Poslanska skupina SDS je zaradi, kot so sporočili, napovedi italijanskih oblasti o prekinitvi schengenskega sporazuma s Slovenijo zahtevala sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

"Menimo, da zadnja poteza Italije izkazuje nezaupanje v politiko in uspešnost Slovenije glede preprečevanja nezakonitih migracij in zato predlagamo sklic nujne seje, kjer bi podrobneje obravnavali to problematiko," so danes sporočili iz SDS.

Na napoved Italije se je sicer kritično danes odzval tudi evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD), ki je dejal, da so "poteze Italije in ministra Tajanija glede schengna izrazito politično motivirane, namenjene predvsem notranji javnosti v Italiji pred evropskimi volitvami". Nadzore na notranji meji Italija že izvaja, iz nedavnih izjav pa ni jasno, kaj naj bi ta prekinitev schengenskega sporazuma dejansko pomenila v praksi, je v sporočilu za javnost opozoril Nemec.

Italija je nadzor na meji s Slovenijo uvedla oktobra lani. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je takrat dejal, da je italijanska vzhodna meja vstopna točka za migrante na t.i. balkanski poti. Kot je pojasnil, bi se lahko med njimi skrivali teroristi, povezani med drugim z Islamsko državo, česar italijanske oblasti ne nameravajo podcenjevati.

Slovenija je po odločitvi Italije o uvedbi nadzora na meji z našo državo 21. oktobra lani uvedla začasni nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko.

Kot so danes pojasnili na MNZ, gre za začasen ukrep zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma, nadzor pa bo v veljavi do 22. junija. Na ministrstvu ob tem še dodali, da intenzivno proučujejo možnosti za podaljšanje oziroma odpravo mejnih kontrol.

Notranji minister Boštjan Poklukar je sicer konec aprila za STA dejal, da bo odločitev o tem, ali bo Slovenija podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, znana v prihodnjih dneh. Pri tem je opozoril, da so se razmere na Bližnjem vzhodu od oktobra, ko je Slovenija nadzor uvedla, še poslabšale.