Priznajte Palestino ali odstopite!

Slovenija mora takoj priznati državo Palestino

Protest za priznanje Palestine pred Državnim zborom v Ljubljani leta 2014

© Borut Krajnc

Dovolj je bilo sprenevedanja ob neznosnem čakanju – Slovenija mora takoj priznati državo Palestino. Priznati jo mora v roku nekaj tednov, najkasneje do konca letošnjega maja, kolikor lahko najdlje trajajo domače procedure.

Da jo mora, ni politična kaprica nikogar, temveč nuja. Priznanje je neposredna zahteva državljank in državljanov, naj vlada republike Slovenije izpolni, kar je javno obljubila, saj njenega perverznega odloga po priznanju suverenosti države, ki krvavi, v času vsakodnevnih grozodejstev in masakra ni več mogoče ne sprejemati ne gledati. Nemoralno hlinjenje vlade je šlo predaleč, odlaganje na »primeren trenutek« in »ugodne okoliščine«, kot se je izrazil predsednik vlade Robert Golob, je nedopustna hipokrizija!

Zunanja ministrica Tanja Fajon je pred dobrim mesecem izjavila: »Prvi cilj je trajno premirje v Gazi, sicer se gre v priznanje Palestine«. Od včeraj najprej vemo, da je Izrael po zavrnitvi predloga za premirje napadel tarče v Rafi. Naj bo zato slovenska vlada končno dosledna; vsakršno njeno dodatno čakanje ni le nesmiselna in hkrati brezvestna drža, ampak predstavlja nevzdržno prelamljanje začetnih zavez, ki jih je dala ljudem.

Fajon je včeraj v oddaji Marcel na TV Slovenija ponovila, kakšni so elementarni pogoji za priznanje: »Slovenija potrebuje soglasje vlade, potrebuje soglasje državnega zbora in odbora za zunanjo politiko. Po tej poti bomo tudi šli.« Sama torej dobro ve, kako zelo preprosto je! Ob tem je celo navidez odločno dodala: »Mislim, da če kdaj, smo v resnici zdaj na točki, ko ni vrnitve in si Palestina to zasluži.«

Prišel je ta zdaj! Izrael je začel kopensko ofenzivo na Rafo. Že osem mesecev preštevamo civilne žrtve, v Gazi je umrlo že skoraj 15.000 otrok, vsak dan spremljamo krvavo morijo, lakoto in kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Slovenija imam politično moč, je članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov. Tudi Fajon govori o zločinih, ki jih počne Izrael. Kaj se še mora zgoditi, da bi bila odločitev lažja?

Zunanja ministrica Tanja Fajon in izraelski zunanji minister Izrael Kac

© Zunanje ministrstvo Slovenije

Če slovenska vlada v roku nekaj tednov, najkasneje do konca maja, ne bo priznala Palestine kot države in se v tem pridružila dosedanjim 142 državam, naj že zaradi nespoštovanja obljub odstopi. Zelo preprosto: zakaj bi do nje sploh gojili kakšno zaupanje, celo ob vseh številnh nemajhnih kiksih, ki jih počne, če ne zmore niti tega minimalnega simboličnega dejanja? Obstaja meja, ko moramo državljanke in državljani jasno povedati: dovolj je nesuverenega obnašanja naših politikov, klanjanja tujim centrom moči in obenem poniževanja našega razuma, če o potrpežljivosti niti ne govorimo.

Ne dovolimo vam, da nas vlečete za nos. Priznajte Palestino takoj!

Boris Vezjak,

7. maj 2024