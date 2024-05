Delavci stavkajo zaradi neizplačanih plač

Delavci nekoč vodilne hrvaške modne in tekstilne družbe Varteks so v ponedeljek začeli stavko

Delavci nekoč vodilne hrvaške modne in tekstilne družbe Varteks so v ponedeljek začeli stavko. Končali jo bodo, ko jim bo vodstvo podjetja izplačalo neizplačane plače za del februarja in marec, so sporočili iz samostojnega delavskega sindikata Varteks. Varteks je v zadnjem letu in pol ostal brez več kot 200 delavcev.

V Varteksu po navedbah hrvaških medijev dela okoli 600 delavcev, med katerimi so večinoma ženske z območja Varaždina. Lani jih je delalo v povprečju okoli 690, leto pred tem pa okoli 830.

Uprava Varteksa, na čelu katere je od začetka marca modna oblikovalka iz Kaštela Jelena Bošnjak, je stavkajočim ponudila enkraten denarni dodatek v višini 50 evrov, če se ne bodo pridružili stavki. V sindikatu so ponudbo uprave ocenili kot nezakonito in napovedali, da bodo to reševali po pravni poti.

Varteks je imel lani 14,6 milijona evrov prihodkov, kar je za 2,6 milijona evrov ali 15 odstotkov manj kot leta 2022. Izguba je znašala 4,4 milijona evrov, kar je skoraj 60 odstotkov več kot predlani, navajajo hrvaški mediji.

Povprečna neto mesečna plača delavcev v Varteksu je lani znašala 570 evrov, leto pred tem pa okoli 40 evrov manj.

Novi lastniki Varteksa zdaj načrtujejo dokapitalizacijo podjetja v vrednosti 2,8 milijona evrov.

Tradicija Varteksa sega v leto 1918, ko je začela obratovati tekstilna tovarna v Varaždinu. Ime Varteks so si nadeli leta 1948. V nekdanji Jugoslaviji so bili znani po sodelovanju z znano blagovno znamko Levi's, med drugim pa so sodelovali tudi z modnimi družbami, kot so nemški Hugo Boss, švedski J. Lindeberg in francoski Zadig & Voltaire.

Stabilizacijo poslovanja in oživljanje blagovne znamke so v minulih letih omogočali zasebni vlagatelji z dokapitalizacijo družbe. Pred tem je morala družba prodati vrsto nepremičnin, da bi obdržala proizvodnjo. Nekoč so imeli tudi več kot 10.000 zaposlenih.

