Policija nasilno prekinila propalestinski protest

Nizozemska policija je z množičnimi aretacijami prekinila propalestinski protest na univerzi v Amsterdamu

Nizozemska policija je davi z množičnimi aretacijami prekinila propalestinski protest na univerzi v Amsterdamu. Policisti so pridržali 125 ljudi, proti protestnikom pa so uporabili tudi silo in odstranili barikade, ki so jih ti postavili po zgledu podobnih protestnih akcij proti vojni v Gazi na univerzah v ZDA in drugod v Evropi.

Na posnetkih, ki jih je objavila nizozemska javna radiotelevizija NOS, je videti policiste, ki so okoli 4. ure zjutraj s palicami krenili nad protestnike in odstranjevali šotore, potem ko slednji niso hoteli zapustiti univerzitetnega kampusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je kasneje v sporočilu na družbenem omrežju X zapisala policija, je morala ukrepati, da bi ponovno vzpostavila red in odstranila šotore, ki so jih postavili protestniki, ki so bili nasilni do policistov.

Študenti so v ponedeljek na kampusu postavili t.i. tabor solidarnosti z Gazo in zahtevali, da univerza zaradi vojaške ofenzive v tej palestinski enklavi prekine stike z Izraelom.

Nasilje je na kratko izbruhnilo v ponedeljek zvečer, ko je majhna skupina protiprotestnikov z baklami vdrla na glavni protest. Demonstranti so blokirali nekaj cest do univerze, nekateri med njimi pa so s kamenjem obmetavali policiste, medtem ko so skušali razbiti proteste.

Policija je danes že izpustila nekaj aretiranih študentov, več deset pa jih še ostaja v priporu, poroča AFP.

Študentski protesti zaradi vojne v Gazi in povezav univerz z Izraelom so se začeli širiti po Evropi, vendar v manjšem obsegu kot v ZDA. Minuli petek je policija vstopila na prestižno pariško univerzo Sciences Po in odstranila študentske aktiviste, ki so zasedli njene stavbe.

Več kot sto študentov je medtem zasedlo tudi univerzo v belgijskem Gentu, in sicer tako zaradi podnebne krize kot tudi vojne v Gazi.

rLgJX3EsOqk