Tajani / »Italija razmišlja o podaljšanju nadzora na meji s Slovenijo«

Italija je začasni nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo uvedla oktobra lani

Italija razmišlja o podaljšanju nadzora na meji s Slovenijo, je danes v Gorici dejal italijanski zunanji minister Antonio Tajani. "Razmišljamo, da bi zaprosili za podaljšanje nadzora na meji zaradi napetega vzdušja, ki vlada na Bližnjem vzhodu, in seveda ne zaradi odnosov s Slovenijo in Hrvaško, ki so odlični," je dejal, poroča Primorski dnevnik.

"Zagotoviti moramo varnost državljanov tako Italije kot Evrope, saj obstaja možnost, da bi skupaj z begunci k nam prišli tudi teroristi," je dejal Tajani, ki se je v Gorici mudil na predstavitvi znamke in filatelističnega kompleta, izdanega ob 20-letnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo.

Poudaril je, da želijo povzročiti čim manj težav tako čezmejnim delavcem kot vsem, ki dnevno prečkajo mejo. "Poskrbeli bomo, da bodo imeli poseben koridor za prečkanje meje, kakorkoli se že sedaj dogaja, da krajevno prebivalstvo nima večjih težav," je še povedal Tajani. Sicer pa je pohvalil sodelovanje med Gorico in Novo Gorico, poroča časnik na spletni strani.

Italija je začasni nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo uvedla oktobra lani, in sicer do 18. junija. Koliko bi lahko trajalo njegovo podaljšanje, Tajani ni pojasnil.

Slovenija od Italije ni dobila še nobene note z najavo podaljšanja nadzora na meji, je v ponedeljek na TV Slovenija dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Po neuradnih informacijah pa bo Rim verjetno nadzor podaljšal, je dodala.

Slovenija je po odločitvi Italije o uvedbi mejnega nadzora 21. oktobra lani uvedla začasni nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko.