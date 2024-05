Biden Judom / »Dokler bom jaz predsednik, ne boste nikoli sami«

Ameriški predsednik posvaril pred naraščanjem antisemitizma

Antisemitizem močno narašča v ZDA in po svetu, je danes v kongresu na slovesnosti v spomin na holokavst dejal ameriški predsednik Joe Biden. Ameriške univerze sicer pretresajo protesti proti vojni v Gazi, ki jih predvsem republikanski politiki vse bolj enačijo z antisemitizmom.

Biden je v neposrednem televizijskem prenosu govoril o moralni dolžnosti boja proti naraščanju antisemitizma, o napadu Hamasa na Izrael, ki ga je označil za najbolj smrtonosen dan za Jude po holokavstu v času druge svetovne vojne in o zaskrbljujočem naraščanju antisemitizma v ZDA.

"Sovraštvo ne gre nikoli stran, ampak se le skrije. Nikoli ne smemo dati varnega zavetišča sovraštvu proti nikomur," je dejal Biden. Spomnil je na holokavst v času nacistične Nemčije in med drugim dejal, da čuti bolečino judovskih Američanov. "Dokler bom jaz predsednik, ne boste nikoli sami. Sodite med nas," je zagotovil.

Napovedal je nekaj ukrepov za zajezitev antisemitizma, kot so smernice ministrstva za izobraževanje o prepoznavanju antisemitske diskriminacije in drugih oblik sovraštva ter sklic tehnoloških podjetij, ki bodo razpravljala o tem, kako se spopasti z antisemitskimi vsebinami.

Biden vodi tradicionalno ameriško politiko podpore Izraelu, kar mu med vojno v Gazi dela težave pri tradicionalni demokratski volilni bazi. Protesti proti vojni v ZDA potekajo praktično od začetka izraelske vojaške operacije v Gazi, ki se je začela po napadu pripadnikov Hamasa na Izrael 7. oktobra lani.

V zadnjih tednih so se okrepili organizirani študentski protesti na kampusih univerz, pri čemer je ponekod prišlo tudi do nasilnega posredovanja policije. Nekaj judovskih študentov se je pritožilo zaradi izpadov, ki so jih označili za antisemitizem, kongresniki pritiskajo na vodstva univerz, naj proteste zatrejo, vendar pa nasilja pred posredovanjem policije ni bilo.

"Na kampusih ne sme biti prostora za antisemitizem ali sovražni govor," je dejal Biden, ki je že prejšnji teden zatrdil, da podpira pravico študentov do protesta, vendar obenem zavrača nezakonita dejanja in antisemitizem kakor tudi islamofobijo.