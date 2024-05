Tudi Izrael privolil v nadaljevanje pogajanj o Gazi

So svarila Izraelu zalegla?

Obe strani, tudi Izrael, sta privolili v nadaljevanje pogajanj o premirju Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na visoke predstavnike. Pred tem so egiptovski viri sporočili, da že potekajo pogovori egiptovskih, katarskih in ameriških pogajalcev z delegacijo palestinskega gibanja Hamas.

Uradni Egipt je sicer danes opozoril Izrael pred eskalacijo kopenske operacije v mestu Rafa na jugu Gaze in dodal, da mora biti Izrael "pripravljen na vse scenarije", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi iz Bele hiše so danes posvarili Izrael, da je zaprtje mejnih prehodov v Gazi nesprejemljivo. "Prehode, ki so jih zaprli, je potrebno znova odpreti, nesprejemljivo je, da so zaprti," je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše.

Izraelska vojska je ponoči izvedla napad na Rafo in prevzela nadzor nad palestinsko stranjo mejnega prehoda ob meji z Egiptom - edino vstopno točko, ki doslej ni bila pod izraelskim nadzorom in preko katere je v Gazo prihajala humanitarna pomoč.

Izraelski obrambni minister Joav Galant pa je zagrozil s krepitvijo vojaških operacij v Rafi, če pogajanja v Kairu ne bodo obrodila sadov.