Rusija prepovedala delovanje nevladne organizacije

Rusija je prepričana, da je ena od glavnih dejavnosti organizacije Freedom House "spodbujanje uveljavljanja dominantne vloge ZDA v svetu"

Rusija je v torek ameriško nevladno organizacijo za spodbujanje demokracije Freedom House razglasila za nezaželeno, s čimer je prepovedala njeno delovanje v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP

"Ena od glavnih dejavnosti organizacije Freedom House je spodbujanje uveljavljanja tako imenovane dominantne vloge ZDA v svetu," je v izjavi, v kateri je objavilo odločitev, zapisalo rusko generalno državno tožilstvo.

Po navedbah tožilstva je nevladna organizacija Freedom House, ki jo financira Washington, "dejavno sodelovala pri spodbujanju politik neprijaznih držav v zvezi z rusko-ukrajinskim konfliktom", zlasti z diskreditiranjem ruskih oboroženih sil.

Ameriško organizacijo, ki je bila ustanovljena leta 1941, ruske oblasti obtožujejo tudi, da je "zagotavljala informacijsko, finančno in pravno podporo" ruski opoziciji, prozahodnim aktivistom in aktivistom LGBT.

Ruske oblasti so februarja letos za nezaželeno organizacijo razglasile Radio Svobodna Evropa. V skladu s tem so novinarji tega medija, ki ga financirajo ZDA, pa tudi vsi drugi, ki z njim tako ali drugače sodelujejo, lahko podvrženi kazenskemu pregonu.

Enak ukrep so sprejele za več deset nevladnih organizacij in medijev v Rusiji, zaradi česar so njihovi zaposleni izpostavljeni sodnemu preganjanju, poroča AFP.