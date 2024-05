»Kitajci ne bomo nikoli dovolili, da se takšna tragična zgodovina ponovi«

Kitajski voditelj Xi Jinping je kritiziral Nato zaradi bombardiranje veleposlaništva Kitajske v Beogradu leta 1999

Kitajski predsednik Xi Jinping je v torek zvečer svojo evropsko turnejo nadaljeval v Srbiji, kjer ga danes čaka srečanje s kolegom Aleksandrom Vučićem. Ta je Xiju dobrodošlico izrekel že na beograjskem letališču, njegov obisk pa označil za veliko čast. Javna televizija RTS je ob tej priložnosti prekinila prenos tekmovanja za pesem Evrovizije.

"Spoštovani predsednik Xi, cenjeni prijatelj, dobrodošli v Srbijo," je srbski voditelj sinoči zapisal na omrežju Instagram. Drugi obisk kitajskega voditelja v Srbiji v osmih letih je označil za veliko čast za državo in narod, ki da ima Kitajsko iskreno rad.

Z naklonjenostjo je "velikega prijatelja srbskega naroda" na Instagramu pozdravil tudi premier Miloš Vučević, ki se je prav tako udeležil sprejema na letališču. Tako Vučić kot Vučević sta govorila o "železnem prijateljstvu" med državama, ki ga je v avtorskem prispevku za časnik Politika pred prihodom v Srbijo omenjal tudi Xi.

Visoki gost je v sporočilu, ki ga je objavilo kitajsko veleposlaništvo v Beogradu, poudaril dobre meddržavne odnose, kot je dodal, pa bo ta obisk namenjen poglabljanju sodelovanja.

Kot navaja srbska tiskovna agencija Tanjug, Xija v Beogradu spremlja 400-članska delegacija, ki bo danes ob robu srečanja obeh predsednikov opravila številne pogovore.

Torkov prihod kitajske delegacije so Srbi lahko spremljali v živo na prvem programu javne radiotelevizije RTS, potem ko so v ta namen prekinili prenos tekmovanja za pesem Evrovizije. Ta je gledalcem sicer še naprej bil na voljo na drugem programu RTS.

Obisk Xija sovpada s 25. obletnico Natovega bombardiranja Beograda, natančneje z obletnico bombardiranja veleposlaništva Kitajske v srbski prestolnici 7. maja 1999, pri čemer so bili ubiti trije kitajski novinarji. V luči tega je kitajski predsednik v omenjenem prispevku za srbsko Politiko kritiziral Nato in opozoril, da se ta tragični dogodek ne sme pozabiti. "Kitajci cenimo mir, vendar ne bomo nikoli dovolili, da se takšna tragična zgodovina ponovi," je zapisal in pozdravil "železno prijateljstvo" med Kitajsko in Srbijo.

Kitajski voditelj je v Evropo prispel v nedeljo. V ponedeljek je v Parizu potekala trilaterala, na kateri je poleg Xija in francoskega predsednika Emmanuela Macrona sodelovala še predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Srečanje je minilo v znamenju vojne v Ukrajini ter trgovinskih odnosov med Evropo in Kitajsko.

Xi je v torek z Macronom opravil še ločene pogovore v francoskih Pirenejih. Po srbskem postanku bo evropsko turnejo nadaljeval na Madžarskem.

