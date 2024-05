Sprememba podatka o spolu brez operacije

Češko ustavno sodišče je odločilo, da bo v prihodnje v državi zakonska sprememba spola mogoča brez medicinskih posegov

Češko ustavno sodišče je v torek odločilo, da bo v prihodnje v državi zakonska sprememba spola mogoča brez medicinskih posegov za spremembo spola, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po mnenju sodišča so namreč sedanje zakonske zahteve na tem področju v nasprotju s temeljno pravico do telesne integritete in kršijo človekovo dostojanstvo.

Odločitev je ustavno sodišče sprejelo po tožbi osebe, ki se je identificirala kot moški, čeprav se je rodila kot ženska. Oblastem je dalo čas do sredine prihodnjega leta, da neustavne predpise spremeni.

Notranji minister Vit Rakušan je odločitev sodišča na omrežju X pozdravil. Po njegovih besedah trenutna ureditev namreč nima mesta v Evropi 21. stoletja.

Podobno odločitev je aprila sprejel nemški bundestag, uredba pa bo pričela veljati 1. novembra. Osebe, ki se ne počutijo niti moške niti ženske, transspolne in interspolne osebe bodo odtlej lahko podatek o spolu spremenile preprosto na upravni enoti.

Do sedaj je v Nemčiji veljalo, da je treba za spremembo podatka o spolu ali imena predložiti dve psihološki mnenji, na koncu pa je o spremembi odločilo lokalno sodišče.