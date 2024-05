Peticija z več kot 350 podpisi / Priznajte Palestino ali odstopite!

Sporočilo je preprosto: časa ni več, takoj priznajte Palestino ali odstopite

Spoštovani predsednik vlade Robert Golob, spoštovana zunanja ministrica Tanja Fajon!

Spodaj vama pošiljam peticijo z naslovom »Priznajte Palestino ali odstopite!« s podpisi več kot 350 javnih intelektualk in intelektualcev ter državljank in državljanov, ki razočarani spremljajo vaše oklevanje glede priznanja države Palestine v času genocida v Gazi. Sporočilo je preprosto: časa ni več, takoj priznajte Palestino ali odstopite.

V upanju, da znate prisluhniti pričakovanjem ljudi,

Boris Vezjak

***

Dovolj je bilo sprenevedanja ob neznosnem čakanju – Slovenija mora takoj priznati Palestino. Priznati jo mora v roku nekaj tednov, najkasneje do konca letošnjega maja, kolikor lahko najdlje trajajo procedure.

Da jo mora, ni politična kaprica nikogar, temveč nuja. Priznanje je neposredna zahteva državljank in državljanov, naj Vlada republike Slovenije izpolni, kar je obljubila, saj njenega perverznega odloga po priznanju države, ki krvavi, v času vsakodnevnih grozodejstev in masakra ni več mogoče ne sprejemati ne gledati. Nemoralno hlinjenje je šlo predaleč, odlaganje na »primeren trenutek« in »ugodne okoliščine«, kot se je izrazil predsednik vlade Robert Golob, je nedopustna hipokrizija!

Zunanja ministrica Tanja Fajon je pred dobrim mesecem izjavila: »Prvi cilj je trajno premirje v Gazi, sicer se gre v priznanje Palestine«. Vemo, da je Izrael po zavrnitvi predloga za premirje napadel tarče v Rafi. Naj bo zato slovenska vlada končno dosledna; vsakršno njeno dodatno čakanje ni le nesmiselna in hkrati perverzna drža, ampak predstavlja nevzdržno prelamljanje začetnih zavez, ki jih je dala ljudem.

Fajon je v oddaji Marcel na TV Slovenija ponovila, kakšni so elementarni pogoji za priznanje: »Slovenija potrebuje soglasje vlade, potrebuje soglasje državnega zbora in odbora za zunanjo politiko. Po tej poti bomo tudi šli.« Sama torej dobro ve, kako zelo preprosto je! Ob tem je celo, ne prvič, dodala: »Mislim, da če kdaj, smo v resnici zdaj na točki, ko ni vrnitve in si Palestina to zasluži.«

Prišel je ta zdaj! Izrael je začel kopensko ofenzivo na Rafo. Že osem mesecev preštevamo civilne žrtve, v Gazi je umrlo že skoraj 15.000 otrok, vsak dan spremljamo krvavo morijo, lakoto in kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Slovenija imam politično moč, je članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov. Tudi Fajon govori o zločinih, ki jih počne Izrael. Kaj se še mora zgoditi, da bi bila odločitev lažja?

Če republika Slovenija v roku nekaj tednov, najkasneje do konca maja, ne bo priznala Palestine kot države in se v tem pridružila dosedanjim 142 državam, naj že zaradi nespoštovanja obljub odstopi. Zelo preprosto: zakaj bi do nje sploh gojili zaupanje, celo ob vseh številnih nemajhnih kiksih, ki jih počne, če ne zmore niti tega minimalnega simboličnega dejanja? Obstaja meja, ko moramo državljanke in državljani jasno povedati: dovolj je nesuverenega obnašanja naših politikov, klanjanja tujim centrom moči in obenem poniževanja našega razuma, če o nepotrebni potrpežljivosti niti ne govorimo.

Protest za priznanje Palestine pred Državnim zborom v Ljubljani leta 2014

© Borut Krajnc

Ne dovolimo vam, da nas vlečete za nos. Priznajte Palestino takoj!

8. maj 2024

Podpisane in podpisani pod peticijo:

