Slovenska vlada začenja postopke za priznanje Palestine

Slovenija naj bi Palestino priznala 21. maja skupaj s Španijo, Irsko in Malto

Protest v podporo Palestini v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Vlada bo predvidoma danes začela postopke za priznanje Palestine. Kot so v sredo zvečer pojasnili v kabinetu predsednika vlade, vlada pripravlja predlog o začetku postopka priznanja Palestine na način, da bo priznanje prispevalo k dogovoru o premirju na območju Gaze in izpustitvi talcev, ki jih je zajelo palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Ob tem so poudarili, da slovenska vlada ostaja v stiku s podobno mislečimi državami, da pa je odločitev o načinu in času priznanja suverena odločitev posamezne države.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so konec marca ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Naklonjenost priznanju Palestine je večkrat izrazila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

A ravno med kabinetom predsednika vlade in zunanjim ministrstvom naj bi po pisanju portala N1 prihajalo do nekaterih nesoglasij glede načina priznanja, zato naj gradivo še ne bi bilo usklajeno.

N1 je pri tem poročal, da naj bi se postopki za priznanje Palestine končali po evropskih volitvah, časnik Delo pa, da naj bi Slovenija Palestino priznala 21. maja skupaj s Španijo, Irsko in Malto.

V Sloveniji predlog za priznanje države pripravi vlada, nato ga mora potrditi parlamentarni odbor za zunanjo politiko in zatem še državni zbor.