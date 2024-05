Biden / »Izraelu sem dal jasno vedeti, da če gredo v Rafo, jim ne bom dobavljal orožja«

Izrael je napoved ZDA zelo razočarala

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v intervjuju za televizijo CNN dejal, da bodo ZDA Izraelu v primeru obsežne vojaške kopenske ofenzive na Rafo prenehale pošiljati bombe in drugo orožje. Izrael je ta napoved ZDA zelo razočarala, se je odzval izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Gilad Erdan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Jasno sem jim dal vedeti, da če gredo v Rafo, jim ne bom dobavljal orožja, ki je bilo v preteklosti uporabljeno za spopad z mesti," je dejal Biden v enem svojih izjemno redkih medijskih intervjujev. "Ne bomo dobavili orožja in artilerijskih granat, ki so bile uporabljene," je dejal in dodal, da bo "še naprej skrbel za varnost Izraela".

Na napoved se je že odzval izraelski veleposlanik pri Združenih narodih. "S težavo in velikim razočaranjem slišimo takšno izjavo od predsednika, ki smo mu bili hvaležni vse od začetka vojne," je v prvem odzivu države za izraelsko javno radiotelevizijo Kan dejal Erdan.

"Jasno sem jim dal vedeti, da če gredo v Rafo, jim ne bom dobavljal orožja, ki je bilo v preteklosti uporabljeno za spopad z mesti."



Joe Biden,

predsednik ZDA

Izjava je Bidnovo prvo neposredno javno pogojevanje pomoči najpomembnejšemu zavezniku na Bližnjem vzhodu, odkar se je po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani začela vojna v Gazi. V mestu Rafa na jugu enklave je približno milijon in pol beguncev iz drugih delov Gaze, Izrael pa kljub svarilom iz vsega sveta vztraja pri kopenski ofenzivi.

Biden je doslej Izraelu nudil trdno podporo z občasnimi kritikami zaradi velikega števila smrtnih žrtev med palestinskimi civilisti in humanitarnimi delavci. Zaradi tega se doma sooča z rednimi protesti ljudi, ki na njegovih javnih dogodkih zahtevajo konec vojne v Gazi.

Biden je v intervjuju za CNN priznal, da Izrael v napadih na palestinske civiliste uporablja ameriško orožje in strelivo. Njegova vlada je začasno že zadržala dostavo 1000-kilogramskih bomb Izraelu v strahu, da jih ne bodo uporabili za napade na palestinska mesta.

Bidnove izjave so nemudoma naletele na kritike republikanskih politikov, bilo pa je tudi nekaj pohval s strani demokratov, ki želijo konec vojne v Gazi.

"Biden je dal jasno vedeti, da ZDA ne bodo sokrivec tega trpljenja, " je na omrežju X objavil demokratski senator Chris Van Hollen iz Marylanda.

"Mi stojimo zaveznikom ob strani in ne dvomimo v njihove odločitve. Bidnovo oklevanje glede orožja za Izrael je slaba politika in grozno sporočilo Izraelu, zaveznikom in svetu," pa je sporočil republikanski senator iz Utaha Mitt Romney.

Biden je sicer zagotovil, da pošiljk obrambnega orožja, kot je oprema za t.i. železno kupolo, ki je zaščitila Izrael pred nedavnim napadom iz Irana, ne bodo prekinjali.

Izrael je že izvedel nekaj omejenih operacij v Rafi, vendar pa Biden meni, da še niso prekoračili meje z veliko ofenzivo v gosto naseljenih delih mesta.

8awnJ8j7M5w