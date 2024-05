V nasprotju z zakoni in ustavo

Resolucija o gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško je v očitnem nasprotju z odlokom državnega zbora o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države

Predsednik vlade Robert Golob na obisku v jedrski elektrarni v Krškem

© Nebojša Tejić, STA

Pred majsko parlamentarno razpravo predloga resolucije o miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji in predloga za razpis posvetovalnega referenduma o gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško – JEK 2 je nujno, da državni zbor in vlada ponovno pretehtata namen in vsebino teh dokumentov, demokratičnost predvidenega postopka za izbiro zmagovalnega scenarija za energetski prehod ter da opravita temeljiti pravni pregled vseh korakov. Razlog so resni pomisleki glede skladnosti z zakonodajo in ustavo.