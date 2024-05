Irska bo priznala Palestino skupaj s Španijo in Norveško

Izraelsko zunanje ministrstvo je posvarilo, da bo priznanje Palestine le še okrepilo ekstremizem in nestabilnost

Protest v podporo Palestini v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Irska bo priznala Palestino skupaj s Španijo in Norveško, je danes sporočil irski premier Simon Harris. Kmalu za Irsko je priznanje Palestine 28. maja naznanil še španski premier Pedro Sanchez, že pred tem pa norveški premier Jonas Gahr Store.

"Gre za zgodovinski in pomemben dan za Irsko in Palestino," je ob najavi priznanja v Dublinu poudaril Harris. Opozoril je še, da trenutno Palestinci v Gazi preživljajo najhujše trpljenje, stiske in lakoto. "Humanitarna katastrofa, za večino nepredstavljiva in za vse nesprejemljiva, se odvija pred našimi očmi," je dodal.

"Palestino bomo priznali iz številnih razlogov, ki jih lahko strnemo v tri besede: mir, pravičnost in doslednost," pa je v parlamentu v Madridu dejal Sanchez in požel bučen aplavz. Ob tem je ocenil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu ogroža rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu. "Moramo zagotoviti spoštovanje rešitve dveh držav in vzajemno jamstvo za varnost," je dodal.

Sanchez je že zagotovil, da priznanje Palestine ni uperjeno proti Izraelu niti proti Judom, prav tako to ni usluga palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.

Pred tem je norveški premier pojasnil, da je vojna v Gazi pokazala, da mora doseganje miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu temeljiti na rešitvi palestinskega vprašanja. Cilj tega priznanja je palestinska država, ki bo "politično kohezivna", je dejal in druge države pozval, naj jim sledijo, poroča britanski BBC.

Simon Harris,

irski premier

Izraelsko zunanje ministrstvo je posvarilo, da bo priznanje Palestine le še okrepilo ekstremizem in nestabilnost, ob tem pa na pogovore v domovino poklicalo svoja veleposlanika na Norveškem in Irskem.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca v skupni izjavi izrazili pripravljenost priznati Palestino, "ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne". Slovenska vlada je pred dvema tednoma začela postopek priznanja, ki ga želi zaključiti do 13. junija. Premier Robert Golob je dopustil možnost, da bi postopek zaključili hitreje.

Doslej je Palestino priznalo že najmanj 140 članic Združenih narodov, med njimi pa ni nekaterih zahodnih držav, kot sta ZDA in Velika Britanija.

