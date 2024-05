Izrael poklical na pogovor veleposlanike držav, ki bodo priznale Palestino

Zaradi napovedanega priznanja Palestine je Izrael svoja veleposlanika na Norveškem in Irskem poklical v domovino na pogovore. Podobno namerava narediti tudi s svojim veleposlanikom v Madridu.

Izrael je zaradi napovedanega priznanja Palestine svoje veleposlanike na Norveškem, Irskem in v Španiji danes poklical v domovino na pogovore, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil izraelski zunanji minister Izrael Kac. Obenem nameravajo na pogovore povabiti veleposlanike omenjenih držav v Izraelu.

"Irski in Norveški danes pošiljam ostro sporočilo: Izrael tega ne bo molče gledal. Pravkar sem odredil vrnitev izraelskih veleposlanikov iz Dublina in Osla v Izrael na nadaljnja posvetovanja v Jeruzalem," je dejal Kac. Kasneje so podoben ukrep odredili še za izraelskega veleposlanika v Španiji.

"Izrael ne bo ostal tiho, sledile bodo druge hude posledice," je dodal Kac.

Izraelsko zunanje ministrstvo je pred tem na družbenem omrežju X objavilo videosporočilo, namenjeno Irski, v katerem je opozorilo, da s priznanjem Palestine tvega, da postane lutka v rokah Irana in palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Kot so dodali, bo priznanje le še spodbudilo ekstremizem in nestabilnost.

Izraelsko zunanje ministrstvo je obenem na pogovore povabilo veleposlanike Irske, Španije in Norveške, ki jim nameravajo pokazati videoposnetek ugrabitve izraelske vojakinje 7. oktobra lani, ko je Hamas napadel Izrael, poroča britanski BBC.

Norveški premier Jonas Gahr Store je danes sporočil, da bo Norveška Palestino priznala 28. maja. Odločitev glede priznanja Palestine 28. maja sta kmalu zatem sporočili še Irska in Španija.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca v skupni izjavi izrazil pripravljenost priznati Palestino, "ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne". Slovenska vlada je pred dvema tednoma začela postopek priznanja, ki ga želi zaključiti do 13. junija. Premier Robert Golob je dopustil možnost, da bi postopek zaključili hitreje.

Nove pobude priznanja neodvisne Palestine po svetu dobivajo zagon v luči izraelske ofenzive v Gazi, kjer je bilo v skoraj osmih mesecih napadov ubitih več kot 35.000 Palestincev, izraelska vojska pa krepi aktivnosti tudi na zasedenem Zahodnem bregu.