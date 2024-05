ZDA vs. ICC / »Preučiti moramo ustrezne ukrepe, da bi se spoprijeli s to očitno napačno odločitvijo«

Skladno s stališči predsednika ZDA Joeja Bidna je tudi ameriški državni sekretar Blinken zahtevo tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karima Khana za izdajo nalogov za prijetje voditeljev Izraela označil kot napačno

Ameriški državni sekretar na tovrstna vprašanja ni odgovarjal neposredno, a vseeno povedal, da je, kar se tiče sankcij, pripravljen sodelovati s kongresniki iz obeh strank in s tem nakazal, da vlada v celoti ne zavrača idej o sankcioniranju sodišča

Vlada ZDA je pripravljena sodelovati s kongresniki glede sankcij proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC), je v torek med kongresnim zaslišanjem povedal državni sekretar Antony Blinken. Skladno s stališči predsednika ZDA Joeja Bidna je tudi Blinken zahtevo tožilca Karima Khana za izdajo nalogov za prijetje voditeljev Izraela označil kot napačno.

Khanova ponedeljkova zahteva, ki se sicer poleg izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta nanaša tudi na tri voditelje palestinskega islamističnega gibanja Hamas, je pričakovano naletela na neodobravanje v Washingtonu.

Ameriški predsednik Biden je zahtevo označil za nezaslišano. V kongresu so bili do Khanovih zahtev kritični poslanci tako demokratov kot republikancev, slednji pa so začeli tudi odkrito govoriti o sankcioniranju ICC.

Republikanski kongresniki so tako bili tisti, ki so Blinkna spraševali, če bi bil z njimi pripravljen sodelovati pri sankcijah zoper ICC.

Ameriški državni sekretar na tovrstna vprašanja ni odgovarjal neposredno, a vseeno povedal, da je, kar se tiče sankcij, pripravljen sodelovati s kongresniki iz obeh strank in s tem nakazal, da vlada v celoti ne zavrača idej o sankcioniranju sodišča.

"Glede na včerajšnje dogodke menim, da moramo preučiti ustrezne ukrepe, da bi se spoprijeli s to očitno napačno odločitvijo," je povedal Blinken.

Khan je prepričan, da so Netanjahu, Galant ter trije visoki predstavniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas - Jahja Sinvar, vodja Hamasa na območju Gaze, Ibrahim al Masri, poveljnik brigad Al Kasam, in Ismail Hanija, vodja političnega urada Hamasa, - kazensko odgovorni za vojne zločine in zločine proti človeštvu na območju Izraela in Palestine.

Če bo ICC izdal nalog za prijetje, bodo morale države podpisnice rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča, omenjene osebe ob morebitnem vstopu na njihovo ozemlje prijeti in jih izročiti sodišču.

Ne ZDA ne Izrael nista članici ICC in ne priznavata njegove pristojnosti za domnevne zločine svojih državljanov. Palestina se je sodišču pridružila leta 2015, v skladu s kasnejšo odločitvijo ICC pa njegove pristojnosti obsegajo tudi palestinska ozemlja pod izraelsko okupacijo, kar vključuje tudi Gazo.

Morebitne ameriške sankcije sicer ne bi predstavljaje precedensa, takšne ukrepe proti predstavnikom sodišča s sedežem v Haagu je Washington namreč sprejel že leta 2020 v času predsedovanja Donalda Trumpa. Sankcije, ki jih je Biden kasneje odpravil, so bile odgovor na odprtje preiskave morebitnih vojnih zločinov ameriške vojske v Afganistanu.

