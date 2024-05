Golob / »Pozdravljam napoved Španije, Irske in Norveške o priznanju Palestine«

Slovenski premier je pozdravil napovedi evropskih kolegov

Robert Golob, predsednik vlade

© Gov.si

Premier Robert Golob je danes pozdravil napoved kolegov iz Španije, Irske in Norveške, da bodo te države 28. maja priznale Palestino. Spomnil je, da je Slovenija nedavno začela proces priznanja Palestine, v katerem so izrazili pričakovanja, ki jih ima do Palestincev in Izraela, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

"Pozdravljam današnjo napoved voditeljev Kraljevine Španije, Republike Irske in Kraljevine Norveške o priznanju Palestine. V zadnjih tednih sem bil z njimi v tesnem in rednem stiku, v naslednjih dneh pa bom tudi s številnimi kolegi iz držav članic, ki še niso priznale Palestine, v upanju, da se pridružijo našemu procesu priznanja v bližnji prihodnosti," je sporočil Golob.

Spomnil je, da je slovenska vlada kot prva izmed podpisnic posebne izjave ob robu Evropskega sveta - Slovenija, Španija, Irska, Malta, začela proces priznanja Palestine, "v katerem je izrazila pričakovanja, ne pa pogojev, za obe strani".

Premier je nedavno v pismu voditeljem držav članic EU tiste, ki še niso priznali Palestine, pozval, da se pridružijo slovenskemu procesu priznanja. "Več držav bo z nami, močnejši bo naš vzvod na obe strani za doseganje premirja in izpustitev talcev," je dodal.

Kot je pojasnil, Slovenija proces priznanja vodi, ker želi stvari spremeniti z zavedanjem, da Palestinci potrebujejo več kot le simbolično gesto priznanja. "Radi bi pripomogli k reformiranju in opolnomočenju palestinske oblasti, ki bo zastopala svoje prebivalstvo tako na Zahodnem bregu kot v Gazi in ga vodila k rešitvi dveh držav, ki jo kot rešitev za trajen mir vidi skoraj ves svet," je poudaril.

Premier je prepričan, da šele ko bodo vsi akterji v regiji in v svetu sprejeli realnost rešitve dveh držav in ko bodo naslovljena osrednja vprašanja izraelsko-palestinskega vprašanja, bo na Bližnjem vzhodu mogoč trajen mir in bodo Izraelci in Palestinci lahko zaživeli drug ob drugem v varnosti in stabilnosti.

Slovenska vlada je 9. maja sprožila postopke za priznanje Palestine ter kot skrajni rok, ko naj bi odločitev posredovala državnemu zboru, določila 13. junij.

Kot je danes ob robu obiska premierja Goloba v Kopru dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk, ta datum ostaja. V vmesnem času pa se pogovarjamo z dodatnimi državami, ki bi se rade priključile na takšen način, kot je naš, je dodal.

Medtem pa v Levici menijo, da bi morala Slovenija Palestino priznati skupaj z Norveško, Irsko in Španijo. "Mislim, da bi bilo prav, da se Slovenija pridruži temu paketu, to bo tudi močnejši signal Izraelu, da prekine grozodejstva v Gazi," je dejal poslanec Matej Tašner Vatovec.