»Zahvaljujemo se državam sveta, ki so priznali neodvisnost Palestine in jo še bodo«

Po desetletjih palestinskega nacionalnega boja, trpljenja, podrejanja in okupacije je zmagal svobodni svet

© Gašper Lešnik

Predstavnik Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) Husein al Šejh je napoved Španije, Irske in Norveške, da bodo 28. maja priznale Palestino, označil za zgodovinski trenutek. Podobno so napoved pozdravili pri palestinskem islamističnem gibanju Hamas, saj da je to pomemben trenutek v smeri zagotavljanja pravice do ozemlja.

"Zahvaljujemo se državam sveta, ki so priznali neodvisnost Palestine in jo še bodo," je sporočil generalni sekretar izvršnega odpora PLO al Šejh. Po desetletjih palestinskega nacionalnega boja, trpljenja, podrejanja in okupacije je zmagal svobodni svet, je zapisal na družbenem omrežju X. "Poudarjamo, da je to pot v smeri stabilnosti, varnosti in miru v regiji," je dodal Šejh iz PLO, v kateri prevladuje gibanje Fatah, ki vlada na Zahodnem bregu.

Podobno so napoved priznanja treh držav pozdravili pri Hamasu, ki nadzoruje Gazo. "Menimo, da je to pomemben korak k potrditvi naše pravice do ozemlja," je Hamas zapisal v izjavi in pozval "države po vsem svetu, naj priznajo naše legitimne nacionalne pravice".

Višji predstavnik Hamasa Basem Najm je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da so ta tri priznanja neposreden rezultat "pogumnega upora in legendarne vztrajnosti palestinskega ljudstva".

Španija, Irska in Norveška so danes usklajeno napovedale priznanje Palestine 28. maja. Izrael je bil kritičen do napovedi priznanja, češ da se s tem nagrajuje terorizem. Ob tem je izraelski zunanji minister Izrael Kac napovedal posledice in na pogovore poklical izraelska veleposlanika na Irskem in Norveškem.