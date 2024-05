Slovenija bo za šest mesecev podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

Nadzor bo veljal do 21. decembra

Slovenija bo še za šest mesecev oziroma do 21. decembra podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, je danes sporočil notranji minister Boštjan Poklukar. Dejal je, da bo nadzor še naprej ciljno usmerjen z namenom preprečevanja kriminalitete ter s čim manj vpliva na lokalno prebivalstvo.

Poklukar je povedal, da je s podaljšanjem že seznanil kolega iz Hrvaške in Madžarske, Davorja Božinovića in Sandorja Pinterja. Slovenija je o podaljšanju obvestila tudi Evropsko komisijo.

"Sem pa obema ministroma, tako hrvaškemu kot madžarskemu, zagotovil, da bo slovenska policija izvajala nadzor enako kot do sedaj, s ciljno usmerjeno mejno kontrolo, osredotočeno predvsem na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete. Cilj je, da ima nadzor čim manjši negativni učinek za potnike, gospodarstvo in pa seveda okolje," je poudaril minister.

Poklukar tudi v času turistične sezone zaradi nadzora ne pričakuje večjih težav, kot jih ni bilo že v času povečanega prometa med božično-novoletnimi prazniki. "Vsekakor pa pričakujem kakšno minuto zastoja, to pa je pravzaprav normalno praktično na večini evropskih meja, kajti večina evropskih držav ima uvedeno notranjo kontrolo na svojih mejah," je dodal.

Slovenija je nadzor uvedla 21. oktobra lani, in sicer zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma. Kot je danes pojasnil Poklukar, se razmere tam niso izboljšale oziroma se še zaostrujejo.

Slovenija je odločitev o podaljšanju nadzora sporočila, potem ko je podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo za pol leta danes napovedala Italija. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je Poklukarja o nameri Rima seznanil v telefonskem pogovoru v torek. Kot dodaten razlog za podaljšanje nadzora je Italija med drugim navedla zagotavljanje visoke stopnje varnosti v času predsedovanja Italije skupini G7.

Italijanski minister je Poklukarju zagotovil, da režim mejne kontrole z njihove strani ostaja enak kot do sedaj. "Italijanskega ministra sem ponovno pozval, da se zagotovi normalno izvajanje kontrol na meji v duhu dobrih prijateljskih in medsosedskih odnosov, in tudi osebno mi je zagotovil, da bo tako," je dejal Poklukar.

Ministra sta se dogovorila tudi za dvostransko srečanje v sredini junija in potrdila pripravljenost, da se med drugim nadaljuje tristransko sodelovanje s Hrvaško.

Ob tem je še izrazil upanje, da se bo Slovenija skupaj s Hrvaško in Italijo uspela dogovoriti glede mešanih policijskih patrulj, ki bi pomagale pri nadzoru zunanje schengenske meje na Hrvaškem. "To je eden od alternativnih ukrepov, tako da bi bilo mogoče potem odpraviti tudi sam notranji nadzor tako Italije do Slovenije kot Slovenije do Hrvaške ter Madžarske, vendar do tega dogovora zaenkrat še ni prišlo," je povedal in pripomnil, da je zdaj na potezi Hrvaška.

Poklukar je ocenil, da nadzor učinkuje, saj je policija od oktobra lani do 12. maja letos med drugim obravnavala več kot 26.000 nedovoljenih prestopov meje in zavrnila vstop v Slovenijo več kot 1500 osebam, ker niso izpolnjevale pogojev.