Netanjahu / »Priznanje Palestine je nagrajevanje terorizma«

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnje napovedi Norveške, Irske in Španije, da bodo 28. maja priznale Palestino, označil za "nagrado za terorizem". V izjavi je večkrat omenil napad gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani in dejal, da bi priznanje Palestine pomenilo vzpostavitev teroristične države.

"Namera več evropskih držav, da priznajo palestinsko državo, je nagrada za terorizem. Takšnemu zlu ni mogoče dati države," je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Netanjahu.

Ob tem je ocenil, da "80 odstotkov Palestincev podpira grozljiv pokol", ki ga je palestinsko islamistično gibanje Hamas izvedlo 7. oktobra lani na izraelskem ozemlju.

"To bi bila teroristična država. Poskušala bo vedno znova ponoviti pokol 7. oktobra; na to ne bomo pristali. Nagrajevanje terorizma ne bo prineslo miru in nas ne bo ustavilo pri boju za poraz Hamasa," je še zatrdil izraelski premier.

Rešitev izraelsko-palestinskega vprašanja z dvema državama predvideva neodvisno palestinsko državo, ki bi v miru in sobivanju obstajala poleg Izraela, čemur Netanjahu odločno nasprotuje. Številni konservativni Izraelci menijo, da palestinska država za Izrael predstavlja nedopustno varnostno tveganje, navaja dpa.