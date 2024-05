Dobro spanje je pol zdravja

Ponoči se ne more pošteno naspati že skoraj polovica svetovnega prebivalstva. Pomanjkanje spanja predstavlja tveganje za depresijo, srčni infarkt, demenco in preveliko telesno težo. Prizadeti so pogosto obupani, a ne pomislijo na zdravljenje, čeprav bi bilo številnim mogoče pomagati

Barbara J., športna terapevtka, stara 56 let, se je skoraj polovico življenja spopadala s težavami s spancem. Predramil jo je že najrahlejši šum, tako da se je zbujala do osemkrat na noč. »Uporabljala sem ušesne čepke, v spalnici ni smela svetiti niti najmanjša lučka. Poskusila sem tudi z vajami za sproščanje in dihanje,« je poročala. »Nič mi ni pomagalo.« Kot pri številnih ženskah so se težave s spanjem začele po rojstvu otrok. Barbara je imela ob rojstvu hčere 31 let, štiri leta pozneje se je hčerki pridružil sin. »Otroka dolgo nista spala vso noč, bivši mož mi ponoči ni pomagal in vse breme je bilo na mojih ramenih,« je pojasnila. Čez dan je otrokoma menjala plenice, se igrala z njima, kuhala, čistila in pospravljala. Zvečer, ko se je mož vrnil iz službe, je vodila tečaje vadbe, ponoči pa hranila in tolažila otroka, če sta jokala. Ko sta zbolela, je bedela ob njuni postelji. Globoka utrujenost, ki jo je prevevala, se ji je takrat zdela normalna. »Mislila sem si, da tako pač mora biti, ko so otroci majhni.«