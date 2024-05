Prava stran zgodovine

Po Evropi so se univerze na zahteve svojih študentov, ki protestirajo za Palestino, odzvale zelo različno. Bo Univerza v Ljubljani na pravi strani zgodovine?

Protestna zasedba Fakultete za družbene vede v Ljubljani

© Borut Krajnc

Amsterdam, Pariz, Bruselj, Lizbona, Barcelona, Stockholm, London, Zürich, Dublin, Atene, Berlin, Dunaj, Ljubljana. To je le nekaj izmed mest po Evropi, v katerih so študentje v zadnjem mesecu z zasedbami fakultet zahtevali, da se njihove univerze opredelijo do genocida v Gazi ter prekinejo vezi z izraelskimi akademskimi institucijami, ki podpirajo genocid.