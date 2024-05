Fosilna državna uprava / Le dva odstotka voznega parka sestavljajo električna vozila

Prehod na vozila, prijaznejša do okolja, ni prednostna naloga državnih organov

Minister za okolje Bojan Kumer za zdaj vozi službeni priključni hibrid, ta avto pa kani zamenjati za električnega

© Borut Krajnc

Konec lanskega leta so baterijska električna vozila (BEV) in priključni hibridi (PHEV) sestavljali le dobra dva odstotka voznega parka ministrstev, vladnih služb in organov v sestavi (agencij, direkcij, uprav, inšpektoratov …), razkriva poročilo ministrstva za okolje, podnebje in energijo.