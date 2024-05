Aplikacija, ki lahko volivcem olajša izbiro na evropskih volitvah

Izvoli.eu

Inštitut Danes je nov dan je razvil aplikacijo Izvoli.eu, ki lahko slovenskim volivcem na bližajočih se evropskih volitvah olajša izbiro in jih seznani z odnosom strank do različnih vprašanj. Projekt je povezan tudi z evropsko mrežo »volitvomatov« Votematch Europe, kjer lahko uporabniki preverjajo stališča strank po vsej Evropi.

Aplikacija deluje podobno kot nekateri drugi volitvomati, ki so že bili dostopni pred državnozborskimi volitvami leta 2022, pa tudi pred predsedniškimi in lokalnimi volitvami. Uporabnik mora odgovoriti na 30 različnih trditev, ki se nanašajo na relevantna vprašanja iz slovenske in evropske politike, s trditvijo se uporabnik bodisi strinja, ji nasprotuje ali pa je do nje nevtralen. Ko se opredeli do vseh izjav, mu aplikacija pove, s katerimi strankami se najbolj ali najmanj ujema. Nato lahko tudi preveri, kako so na trditve odgovorile vse stranke, ki sodelujejo na evropskih volitvah.

Pri oblikovanju trditev je Danes je nov dan sodeloval tudi z mladimi. Pripravil je delavnice na gimnazijah v Kranju in Ormožu in na njih dobil predloge trditev. O teh so mladi glasovali, v aplikacijo je bilo uvrščenih pet najbolj priljubljenih trditev in tri, »ki so se v razpravah z mladimi izkazale za ključne«, torej vseh skupaj osem. »Z aplikacijo Izvoli.eu želimo volivkam in volivcem približati stališča strank oziroma kandidatnih list in tako kampanjo usmerjati h konkretnim vsebinam. S tem lahko komu olajšamo odločitev, hkrati pa morda koga, ki se do sedaj ni imel namena udeležiti volitev, k temu spodbudimo,« je pojasnil Nejc Horvat z inštituta Danes je nov dan. »Poleg tega, da tovrstna orodja ljudem pomagajo pri izbiri na volitvah, povečujejo tudi transparentnost politike nasploh. Stranke, ki sodelujejo, so se bile prisiljene jasno in brez ovinkarjenja opredeliti do izbranih stališč, to pomeni, da so sprejele neko raven odgovornosti. Odgovori, ki so jih dale, po svoje igrajo vlogo predvolilnih obljub, to pa javnosti omogoča, da evropske poslance in poslanke po volitvah prime za besedo,« je še dodal.

Slovenska aplikacija Izvoli.eu je povezana z vseevropsko aplikacijo Votematch Europe, kjer si lahko uporabniki ogledajo stališča drugih strank po Evropi in jih primerjajo s svojimi. Ko uporabnik preveri slovenski del, mu aplikacija ponudi še, naj si ogleda, kako se njegova prepričanja ujemajo s stališči strank iz drugih držav. Aplikacija je prosto dostopna na spletni stani Izvoli.eu.