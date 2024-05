»Palestinci imajo pravico imeti državo, tako kot imajo to pravico Izraelci«

Pravičnost za palestinsko ljudstvo

Priznanje države Palestine pomeni "pravičnost za palestinsko ljudstvo" in je najboljše jamstvo za varnost za Izrael, je v Bruslju dejal španski zunanji minister Jose Manuel Albares ob srečanju s palestinskim premierjem Mohamedom Mustafo. Ta je pozdravil odločitev Španije, Norveške in Irske o priznanju Palestine.

"Palestinci imajo pravico imeti državo, tako kot imajo Izraelci to pravico," je dodal Albares na novinarski konferenci z Mustafo, ki je pozdravil odločitev Španije, da skupaj z Norveško in Irsko prizna palestinsko državo. To potezo je označil za "veliko spodbudo" za mir in stabilnost v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Želimo, da vse države v Evropi storijo enako," je dejal Mustafa, ki je hkrati tudi zunanji minister v palestinski vladi. Dodal je, da priznanje palestinske države odpravlja "nepravičnost, ki je bila povzročena palestinskemu ljudstvu".

Albares in Mustafa sta se sestala v Bruslju, kjer poteka srečanje mednarodnih partnerjev o Palestini na ministrski ravni. Palestinski premier se je srečal tudi z norveškim zunanjim ministrom Espenom Barthom Eidejem, ki mu je ob tej priložnosti predal dokumente za diplomatsko priznanje Palestine, je poročal spletni portal Politico.

"Priznanje nam veliko pomeni. To je najpomembnejša stvar, ki jo lahko kdo naredi za palestinsko ljudstvo," je dejal Mustafa.

Mustafa se je srečal tudi z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom. V ponedeljek, ko bo v Bruslju zasedanje zunanjih ministrov EU, bo imel še eno srečanje s španskim, norveškim in irskim ministrom, v sredo pa bo na obisku v Španiji, poroča AFP.

Španija, Irska in Norveška so sredi tedna sporočile, da bodo v torek priznale Palestino.

Doslej je Palestino priznalo več kot 140 članic Združenih narodov. Evropske države so glede tega vprašanja razdeljene. Slovenija je že začela postopek priznanja Palestine, ki ga želi zaključiti do 13. junija.

