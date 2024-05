Borrell bo predlagal obnovitev misije pomoči EU za mejni prehod Rafa

Ta prehod je trenutno zaprt, potem ko je izraelska vojska v začetku meseca prevzela nadzor nad palestinsko stranjo

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell bo danes zunanjim ministrom držav članic unije predlagal obnovitev misije EU, namenjene podpori na mejnem prehodu Rafa med Gazo in Egiptom. Misija je trenutno v stanju pripravljenosti. Več ministrov je ob prihodu poudarilo, da bodo Palestino priznali, ko bo to imelo učinek.

"Na mizo bom dal predlog za obnovitev civilne misije pomoči EU za mejni prehod Rafa EUBAM Rafah," je pred zasedanjem zunanjih ministrov članic EU v Bruslju povedal Borrell.

Pojasnil je, da bi lahko danes ministri sprejeli politično odločitev, nakar bo sledila tehnična izvedba obnovitve misije, ki je od junija 2007 v stanju pripravljenost.

"Misija je še vedno tam, a moramo povečati število osebja, potrebujemo pa tudi soglasje vseh vpletenih," je povedal Borrell. Potrebna je predvsem zavezanost Palestinske uprave, pa tudi Egipta in Izraela, je dodal.

Misija EUBAM Rafah se je začela novembra 2005 po izraelskem umiku iz Gaze, da bi zagotovili prisotnost tretje strani na mejnem prehodu Rafa med območjem Gaze in Egiptom ter vzpostavili zaupanje med izraelsko vlado in Palestinsko upravo.

Potem ko je nadzor nad Gazo prevzelo palestinsko islamistično gibanje Hamas, je misija prešla v stanje pripravljenosti. Kot navajajo na spletni strani Sveta EU, je stalno pripravljena za ponovno razmestitev na mejni prehod Rafa.

Ta prehod je trenutno zaprt, potem ko je izraelska vojska v začetku meseca prevzela nadzor nad palestinsko stranjo. Pred tem je veljal za ključnega za dobavo humanitarne pomoči v Gazo, kjer izraelska vojska od oktobrskega napada Hamasa na Izrael izvaja vojaško operacijo.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je ob prihodu na zasedanje podprla obnovitev misije, če bo to prispevalo k ponovni dobavi humanitarne pomoči v Gazo.

Vodja avstrijske diplomacije Alexander Schallenberg pa je dejal, da je treba preučiti vse možnosti, da bi znova odprli mejni prehod Rafa in obnovili dobavo pomoči na območje.

Zunanji ministri, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon, bodo danes razpravljali o nadaljnjih aktivnostih unije v povezavi z vojno v Gazi. To je prvo zasedanje, odkar je Izrael v začetku maja začel izvajati napade tudi na območje Rafe na jugu Gaze. Napade na mesto nadaljuje kljub številnim pozivom mednarodne skupnosti.

V petek ga je k takojšnji ustavitvi ofenzive pozvalo tudi Meddržavno sodišče (ICJ) v Haagu. Borrell in več ministrov je ob prihodu na zasedanje poudarilo, da je treba spoštovati odločitev sodišča.

Pričakovati je, da bosta zunanja ministra Irske in Španije kolege danes seznanila z odločitvijo, da bosta njuni državi skupaj z Norveško v torek priznali Palestino. Slovenija je medtem sprožila postopke za priznanje, na zasedanju pa si ministrica Fajon prizadeva, da bi k temu privabili še kakšno članico.

Luksemburški zunanji minister Xavier Bettel je zagotovil, da bo njegova država priznala Palestino. Vendar pa si želi še počakati, da bi to skupaj storilo še več držav iz različnih delov sveta in dejansko imelo učinek. "Ljudje mislijo, da bo priznanje s strani Španije, Slovenije in Irske vse spremenilo. Vendar pa bi si jaz želel učinek," je povedal.

"Palestino bomo priznali, ko bo to imelo učinek," je poudarila tudi belgijska zunanja ministrica Hadja Lahbib. Podobno je dejal Schallenberg glede avstrijskega priznanja palestinske države.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani pa je poudaril, da njegova država podpira priznanje Palestine, vendar pa bi morala Palestina priznati Izrael, Izrael pa Palestino.

Bližnjevzhodni konflikt je osrednja tema današnjega zasedanja zunanjih ministrov članic EU, na katerem se jim bodo pridružili tudi kolegi iz petih arabskih držav in generalni sekretar Arabske lige Ahmed Abul Gejt.

Zasedanje so ministri EU sicer začeli z razpravo o nadaljnji podpori Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo. Na dnevnem redu pa imajo tudi odziv na dogajanje v Gruziji, kjer oblasti sprejemajo sporno zakonodajo o tujem vplivu.

